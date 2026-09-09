Cayó presunto enlace del ‘Clan del Golfo’ para enviar cocaína a EE.UU., China y Países Bajos

Daniel Uribe Jaramillo, quien es requerido por una Corte Federal de Estados Unidos por delitos relacionados con concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que fue capturado Daniel Uribe Jaramillo, señalado por las autoridades como uno de los presuntos principales enlaces del ‘Clan del Golfo’ para coordinar la salida de clorhidrato de cocaína y otras sustancias ilícitas desde el Caribe colombiano hacia Estados Unidos, China y Países Bajos.

La captura se produjo en medio de un operativo articulado entre servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional y la agencia estadounidense DEA, en el marco de una investigación contra estructuras narcotraficantes con alcance trasnacional.

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De acuerdo con la Fiscalía, Uribe Jaramillo es requerido por la Corte Federal del Distrito Medio de Florida, en Estados Unidos, por cargos relacionados con concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, entre otros delitos.

Durante la investigación, las autoridades establecieron que el capturado “haría parte del componente logístico y financiero del ‘Clan del Golfo’” y que, presuntamente, tendría nexos con la estructura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien fue capturado en Bolivia y posteriormente extraditado a Estados Unidos.

Marset, ha sido mencionado como uno de los posibles articuladores del crimen del fiscal Marcelo Pechi, ocurrido el 10 de mayo de 2022, en la isla de Barú, en Cartagena (Bolívar).

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Según el organismo investigador, a Uribe Jaramillo se le atribuye el envío de más de tres toneladas de cocaína, que habrían sido transportadas en contenedores y veleros y posteriormente descubiertas por autoridades internacionales.

Adicionalmente, en otros procedimientos adelantados en Estados Unidos, las autoridades le habrían incautado 500.000 dólares en efectivo y encontrado información relacionada con la comercialización internacional de fentanilo y otras sustancias ilícitas.

Ahora, Uribe Jaramillo quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Su captura será comunicada, a través de los canales diplomáticos, a la Embajada de Estados Unidos en Colombia para avanzar en los trámites correspondientes a la formalización del pedido de extradición.