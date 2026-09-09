“Es una movida un poco arriesgada y todo va a depender de la regulación”: Manuel Oliver, activista

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, firmó el 8 de septiembre el Decreto 1368, mediante el cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego. La medida permite restablecer la eficacia de los permisos individuales de porte que se encuentren vigentes, pero mantiene los requisitos, restricciones y controles establecidos por la legislación colombiana.

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La decisión abre nuevamente en Colombia el debate sobre el equilibrio entre el derecho de los ciudadanos que cumplen los requisitos legales a portar un arma y la prevención de la violencia armada. El Gobierno sostiene que busca garantizar mayores herramientas de defensa a los ciudadanos que cumplen la ley, mientras que sectores críticos han advertido sobre los posibles riesgos para la seguridad pública.

Manuel Oliver, cofundador de Change the Ref y padre de Joaquín “Guac” Oliver, uno de los estudiantes asesinados en el tiroteo de Marjory Stoneman Douglas High School en Parkland, Florida, en 2018 y quien tras la muerte de su hijo, se convirtió en un reconocido activista estadounidense por la prevención de la violencia armada y el control de armas, habló en 6AM W de esta decisión del gobierno colombiano.

¿La decisión del presidente contribuye a disminuir la criminalidad?

“Yo creo que es una movida un poco arriesgada, y todo va a depender de las regulaciones que existen a raíz de esta permisología. A mayor cantidad de armas pues presenta mayor probabilidad de que los problemas normales escalen y que se conviertan en tragedias. Eso es lo que sucede en los Estados Unidos, y en los Estados Unidos las regulaciones son muy marginales, la industria de las armas tiene un enorme poder, incluso sobre la decencia y sobre la importancia que puede tener la vida de las personas”.

Agregó que, si entre los cambios hay alguien que va a estar vigilante de las regulaciones, podría funcionar bien.

“Siempre y cuando esto no tenga una doble moral, podría funcionar”, indicó que es muy conocido que el tráfico de armas viene de parte de Estados Unidos, tiene el beneplácito de todo un sistema y tiene detrás toda una industria sumamente poderosa que es la industria de las armas.

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¿Cómo controlar el tráfico de armas?

“Es muy difícil, incluso en los Estados Unidos no se ha logrado, todo esto está muy lejos de lo que le sucedió a mi hijo, mi hijo fue asesinado porque hubo un joven de 18 años tuvo acceso legal permitido por un sistema de comprar un AR-15, un arma de asalto, comprar más de dos mil municiones, irse a una escuela y empezar a matar gente a mansalva. De lo que acaba de suceder en Colombia con esta posible permisología de tenencia de armas, a esto, hay un abismo, no creemos que vayamos en esa dirección. La cultura americana es diferente, la cultura glorifica al arma.”

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