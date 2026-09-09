El reto será un sistema de información que cierre espacio al uso indebido de armas: César Restrepo

En las últimas horas el presidente Abelardo de la Espriella firmó el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.

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Se trata del decreto 1368, expedido este 8 de septiembre, a través del cual se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y se dictan otras disposiciones.

El decreto establece que se mantienen los controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes, establecidos en la Constitución, específicamente en ley de 1993.

Para hablar de este tema estuvo en 6AM W el secretario de seguridad de Bogotá, César Restrepo, quien indicó que se debe trabajar en un sistema que permita cerrar el uso indebido de armas.

Porte de armas:

“El señor alcalde Carlos Fernando Galán, ha respaldado el monopolio de las armas por parte del Estado como el sistema institucional correcto, es lo que cuenta la constitución y la ley. Ahora, dentro de ese sistema de monopolio de las armas, pues hay unos derechos particulares en términos del porte y tenencia, y eso tiene unos requisitos muy particulares y deben ser cumplidos con estricta rigurosidad, pero adicionalmente aquellos que tengan esas armas tienen que tener un control estricto por parte del gobierno para que su uso sea el adecuado”.

Indicó que Colombia lleva más de 10 años sin una estrategia y una política de lucha contra las armas ilegales y sin eso, los delincuentes seguirán teniendo una fuente de violencia muy grande.

Cifras:

En Colombia no hay sistemas de información ni de trazabilidad que conecten las armas con la ocurrencia de delitos, “sí hay mecanismos en los cuales a partir de la reselección de ojivas utilizadas en delitos se puede hacer trazabilidad y después mirar si la es la pertenencia a una u otra arma”, sin embargo, sistemas de información que conecten el porte de armas o armas ilegales con banco de datos, no existe.

Puntualizó que uno de los retos más grandes es tener sistemas de información que cierran el espacio al uso indebido de armas o a la identificación de canales de tráfico y lícito.

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