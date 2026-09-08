“El ciudadano honesto no puede ser tratado como el criminal”: Dumek Turbay sobre el porte de armas

La medida fue anunciada este martes 8 de septiembre mediante el Decreto 1368 de 2026 por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella. El Gobierno aclaró que no se trata de una autorización para portar armas libremente, sino de restablecer la vigencia de los permisos individuales que se encuentren vigentes y no tengan restricciones.

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Turbay se refirió al anuncio a través de su cuenta de X y manifestó su respaldo, cuestionando que ciudadanos que cumplen con los requisitos legales tengan restricciones mientras los delincuentes continúan utilizando armas ilegales.

“Respaldamos esa decisión. ¡Es que estamos en el mundo al revés! Cómo es posible que al ciudadano honesto y que está legal con su tenencia se le prohíba el porte, mientras que el bandido anda suelto sembrando miedo y cometiendo crímenes con un arma de la que no se sabe su procedencia”, señaló el mandatario distrital.

Sin embargo, Turbay hizo énfasis en que la decisión no significa armar indiscriminadamente a la ciudadanía. Según explicó, quienes puedan portar un arma deberán ser aptos, cumplir los requisitos establecidos por la ley y contar con la autorización correspondiente del Estado.

“Significa que quien sea apto y cumpla con todos los requisitos legales y cuente con la debida autorización del Estado, no puede ser tratado igual que el criminal que porta a sus anchas un arma ilegal”, sostuvo.

El alcalde también señaló que la seguridad debe seguir enfocada en perseguir a los delincuentes, desarmar a las estructuras criminales y fortalecer a la Fuerza Pública.