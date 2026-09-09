El Foro Municipal “Voces que sostienen”, llega este jueves para hablar de salud mental en Bello

Medellín

Las actividades están a cargo de la Secretaría de Salud de Bello y el Sistema de Salud Mental Sanamente en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio. La Alcaldía de Bello, a través de su sistema Sanamente, desarrolla la Semana “El Yo que habito”, que inició el pasado 7 de septiembre e irá hasta el viernes 11.

La estrategia busca erradicar los mitos que rodean la conducta suicida bajo el lema “Código Dorado: Bello cuida la vida en comunidad”. El propósito es convocar a los diferentes instituciones, líderes comunitarios, sector salud y familias para que la respuesta ante una crisis no recaiga únicamente en el sistema médico, sino que también exista una comunidad capacitada para ser una red de apoyo.

Esta movilización también marca el lanzamiento oficial de la estrategia continua “El Yo que Habito”, que extenderá sus acciones de prevención psicoeducativa y acompañamiento en todas las comunas de Bello desde este 10 de septiembre hasta el próximo 10 de octubre.

El Foro como hito central El pilar académico

El Foro Municipal de Salud Mental se llevará a cabo este jueves 10 de septiembre, de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en la I.E. Jorge Eliécer Gaitán Ayala, con transmisión oficial vía streaming. Este foro contará con la participación de destacados expertos como el Dr. Fredy Molina, la Dra. Nayib Carrasco el Dr. Edinson González, quienes desmitificarán el comportamiento suicida desde la neurobiología y la academia.

También habrá un panel vivencial sobre la crisis y el Código Dorado, liderado por Sebastián Molina para crear un espacio psicosocial que brindará servicios de escucha activa. Para el 9 de septiembre habrá una jornada “Guardianes del cuidado” de 2:00 p. m. a 5:00 p. m. en la Cámara de Comercio y para el 11 de septiembre se hará un despliegue en las aulas de Bello, para que los estudiantes aprendan a reconocer emociones y pedir ayuda.

El gran evento de cierre simbólico invita a toda la comunidad a participar del acto central “Encender la Red”, que se realizará el mismo jueves 10 de septiembre a las 3:00 p. m. en el Parque Santander, tras la finalización del foro. La Administración Municipal de Bello, encabezada por la alcaldesa Lorena González Ospina, extiende una invitación a toda la ciudadanía a sumarse a esta red.