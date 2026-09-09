Con más de 200 eventos y tributo a Débora Arango, regresa la temporada cultural a Medellín

Medellín

Del 25 de septiembre al 25 de octubre se celebrará la segunda edición de la Temporada Cultural Medellín, El amor de mis amores. La iniciativa, impulsada por la Promotora Cultural y diversas entidades locales, extenderá su programación de 11 días en 2025 a un mes completo en 2026, abarcando 170 actividades y 30 escenarios urbanos.

El evento reunirá a 1.400 organizaciones y 1.900 artistas en disciplinas como música sinfónica, teatro, tango, hip hop y literatura. Además de dinamizar la oferta en museos, bibliotecas y espacios públicos, se espera la asistencia de 200.000 personas, la generación de 1.300 empleos y una recaudación de $1.500 millones en taquilla.

Homenajes artísticos y oferta musical

Uno de los ejes centrales será Tras las huellas de Débora, homenaje colectivo a la artista Débora Arango que incluye una experiencia inmersiva en el MAMM y la exhibición de siete obras en el Club Unión. En el ámbito musical, destacan presentaciones de Vicente García, Ed Maverick y Cimarrón, además de propuestas como Filartecno y un Réquiem de Mozart en el Cementerio Museo San Pedro.

La programación conectará a la ciudad con el país mediante el festival Reina de Corazones, que reunirá a ganadores del Petronio Álvarez y la Leyenda Vallenata. La agenda se complementará con la Noche de Librerías, el Manifiesto Fest 2026 en la Comuna 13 y actividades diseñadas para el público familiar.

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Impacto regional y alianzas sociales

Esta edición iniciará su expansión territorial hacia la subregión del Urabá, donde se desarrollará una programación especial del 2 al 16 de octubre. Lina Botero Villa, directora de la Promotora Cultural, señaló que el objetivo es descentralizar el encuentro y reconocer la creación artística que se gestiona desde las distintas regiones de Antioquia.

A la par del despliegue artístico, la organización estableció alianzas con entidades como Cabildo para recaudar fondos en apoyo a gestores culturales de Buenaventura y dinamizar la comercialización de productores de viche del Pacífico, promoviendo redes de solidaridad interregional a través de la cultura.