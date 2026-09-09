Más de 20 veredas de El Santuario tendrán nuevas placas huella para mejorar la movilidad rural

Medellín, Antioquia

La primera fase incluye 16 tramos y ya comenzó a ejecutarse en sectores como Portachuelo, La Floresta, Morritos, Vargas, Potrerito, El Carmelo y El Salto. En Portachuelo fueron entregados recientemente 140 metros de placa huella, una obra que los habitantes esperaron durante cerca de 25 años.

La intervención cuenta con una inversión de 652 millones de pesos del municipio y 4.500 millones aportados por la Gobernación de Antioquia. Los habitantes destacan que las nuevas vías facilitan el transporte de productos agrícolas, el acceso de vehículos y servicios como la recolección de basuras. También mejoran la movilidad de personas con discapacidad y la atención de posibles emergencias.

La intervención también beneficia a los productores de la zona. Como en el caso de Argemiro Salazar Gómez, habitante de Portachuelo, quien aseguró que las nuevas condiciones permiten que los vehículos puedan subir con mayor facilidad y que los campesinos tengan menos dificultades para sacar sus cosechas.

Otro de los cambios destacados por la comunidad tiene que ver con el acceso de los servicios públicos. Paula Andrea Carmona, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Portachuelo, explicó que antes no tenían acceso vehicular adecuado e incluso el carro recolector de basuras no podía llegar hasta algunos sectores.

La Alcaldía informó que una segunda fase contempla intervenciones en otras cinco veredas, con el objetivo de ampliar progresivamente el mejoramiento de las vías rurales de El Santuario. Desde la administración municipal, en que estas obras no solo representan unas mejoras a las carreteras, sino que buscan mejorar cada vez más las familias del sector campesino, quienes por años han contribuido al desarrollo social desde sus procesos en el campo.