Constructores advierten malestar por proyecto en el concejo que afecta al gremio

Cúcuta

El sector constructor de Cúcuta llamó la atención y dejo ver su malestar por un proyecto de acuerdo que cursa en el concejo municipal y que podría afectar al gremio.

Juan Francisco Yáñez representante del sector dijo a Caracol Radio que “hay un proyecto de acuerdo enfocado en darle mas herramientas de vigilancia a la secretaría de planeación del municipio, para controlar todo el sector edificador”.

“Esto no suena mal, desde Camacol lo que queremos llamar la atención es que la administración municipal podría esta incurriendo en una sobre regulación porque a nosotros ya nos vigilan diferentes entidades del orden local, regional y nacional” explicó el empresario.

Pero añadió “ya existe un control urbano, las curadurías nos otorgan licencias, tenemos revisiones estructurales que surgieron a partir de una ley, supervisiones de obra somos sujetos de procesos con la superintendencia de industria y comercio en caso de litigios comerciales”.

Aclaró ademas que “nuestro sector esta lo suficientemente regulado para que ahora pretendan pasar una normativa local, no entendemos muy bien para que, porque la secretaria de planeación ya nos controla”.