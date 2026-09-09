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09 sep 2026 Actualizado 12:25

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Cúcuta

Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta

Los procedimientos se realizaron en el barrio El Callejón.

Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta. / Foto: Ejército.

Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta. / Foto: Ejército.

Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta. / Foto: Ejército.

Ana María Rueda.

Cúcuta
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Cúcuta.

Tropas del Gaula Militar de Norte de Santander, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N°2, la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fuerza Aérea Colombiana, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta.

El procedimiento se realizó mediante un registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio El Callejón.

Durante la diligencia, las autoridades encontraron e incautaron dos fusiles de alta precisión, marca Colt, junto con sus respectivos proveedores.

De acuerdo con las autoridades, los dos capturados serían presuntos integrantes del ELN y quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de porte ilegal de armas.

La operación fue desarrollada de manera conjunta y coordinada por las autoridades militares y de Policía, como parte de las acciones adelantadas para afectar las capacidades armadas de los grupos ilegales que operan en Cúcuta y Norte de Santander.

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