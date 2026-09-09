Capturan a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta
Los procedimientos se realizaron en el barrio El Callejón.
Cúcuta.
Tropas del Gaula Militar de Norte de Santander, con apoyo del Batallón de Fuerzas Especiales Urbanas N°2, la Sijín de la Policía Metropolitana de Cúcuta y la Fuerza Aérea Colombiana, capturaron en flagrancia a dos presuntos integrantes del ELN en Cúcuta.
El procedimiento se realizó mediante un registro y allanamiento a una vivienda ubicada en el barrio El Callejón.
Durante la diligencia, las autoridades encontraron e incautaron dos fusiles de alta precisión, marca Colt, junto con sus respectivos proveedores.
De acuerdo con las autoridades, los dos capturados serían presuntos integrantes del ELN y quedaron a disposición de las autoridades competentes para responder por el delito de porte ilegal de armas.
La operación fue desarrollada de manera conjunta y coordinada por las autoridades militares y de Policía, como parte de las acciones adelantadas para afectar las capacidades armadas de los grupos ilegales que operan en Cúcuta y Norte de Santander.