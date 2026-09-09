CENS adopta medidas para evitar fallas por el fenómeno del niño

Norte de Santander

El sector energético en el país afronta un gran reto para evitar fallas en el servicio en esta zona del oriente del país, producto del fenómeno del niño que esta originando fuertes temperaturas.

Un vocero de la compañía manifestó que “la situación del clima esta provocando mayores condiciones en nuestro sistema eléctrico a nivel nacional, esto aumenta la sobrecarga de los transformadores generando fallas e interrupciones del servicio de energía no programadas”.

Frente a este panorama la compañía informó que “estamos trabajando con todo nuestro personal técnico operativo y normalizar el servicio a todos nuestros usuarios”.

La empresa llamó la atención a los usuarios para hace run uso responsable durante las jornadas de mayores temperaturas y que producen un efecto de alta demanda en el servicio.

Indicó la compañía que continuará trabajando de manera preventiva para mantener la continuidad del servicio y enfrentar los efectos del fenómeno natural.