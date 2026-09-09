Concurso Procuraduría 2026: Vacantes para aplicar solo con bachillerato y sin experiencia previa

Este lunes 7 de septiembre de 2026, la Procuraduría General de la Nación dio apertura a la fase de inscripciones del concurso ‘Mérito Construyendo Excelencia’, con el cual se busca proveer 3.051 puestos de carrera, en diferentes niveles jerárquicos, para el ente de control.

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De acuerdo con la entidad, en el primer día de las inscripciones se registraron más de 17.000 personas en todo el país, marcando una amplia acogida en la convocatoria que ofrece vacantes con salarios que van desde alrededor de $3.000.000 hasta más de $18.000.000, según el grado de responsabilidad.

El concurso, que oferta cargos para perfiles operativos, técnicos, profesionales y asesores, cuenta también con vacantes a las que puede aplicar sin tener experiencia previa o con requisitos académicos mínimos (educación secundaria o diploma de bachiller), así como el 7% de empleos reservados para personas con discapacidad, según el mandato de la Ley 2418 de 2024.

Concurso Procuraduría 2026: Cargos para bachilleres y sin experiencia previa

Los cargos ofertados en el concurso de mérito de la Procuraduría 2026 se dividen en las siguientes categorías:

Profesional: 1.298

1.298 Asesor: 730

730 Técnico: 538

538 Administrativo: 285

285 Operativo: 196

196 Ejecutivo: 4

Aunque la convocatoria contempla empleos en el nivel ejecutivo con salarios que superan los $18.000.000, la selección tiene también cargos con sueldos básicos que parten desde alrededor de $3.000.000 según el nivel de responsabilidad. Algunas de estas vacantes, especialmente en el nivel operativo y administrativo, están disponibles para personas sin experiencia previa o con requisitos académicos básicos.

Así las cosas, entre los empleos para los que no se requiere experiencia previa se encuentran:

Cargo Nivel Estudios Experiencia Salario Auxiliar servicios generales (varias convocatorias) Operativo 1-3 años de educación básica secundaria De 0 a 1 año de experiencia. $ 2.383.208 a $3.456.786 Citador Operativo 2 años de básica secundaria No requiere $ 3.120.457 Auxiliar de mantenimiento Operativo 2-3 años de educación básica secundaria De 0 a 1 año. De $ 3.120.457 a $ 3.456.786

Secretario Administrativo 4 años de bachillerato comercial, o

4 años de educación básica secundaria No requiere $4.183.546

Por otra parte, algunas vacantes, como las siguientes, requieren cierta experiencia, pero con requisitos académicos mínimos, como contar con diploma de bachiller o al menos tres años aprobados en educación básica secundaria (grados de sexto a noveno):

Cargo Nivel Estudios Experiencia Salario Conductor Operativo Diploma de bachiller o 3 años de educación secundaria/licencia de conducción B2 o B1 1 año $ 3.456.786 a $4.183.546 Secretario Administrativo 4 años de bachillerato comercial, o

4 años de educación básica secundaria De 1 año a 18 meses De $ 4.565.448

a $ 4.966.461 Oficinista Administrativo 3 años de educación básica secundaria 1 año $3.456.786

Concurso Procuraduría 2026: requisitos para inscribirse

Los siguientes son los requisitos básicos para participar en el concurso de méritos 2026 de la Procuraduría General de la Nación:

Ser colombiano.

Aceptar y acatar las disposiciones legales del proceso de selección.

Aportar la copia de la cédula de ciudadanía por ambas caras.

Acreditar los requisitos mínimos exigidos en la convocatoria en la que se desea participar.

Suministrar durante la fase de inscripción el certificado de discapacidad válido para vacantes con reserva de plazas y aportar la información adicional requerida según el caso.

No encontrarse incurso en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley.

Cumplir los demás requisitos establecidos en las normas legales y reglamentarias vigentes.

¿Cuáles son las fechas y el link de inscripción del concurso de la Procuraduría?

La Procuraduría anunció que las inscripciones al concurso Mérito Construyendo Excelencia 2026 abrieron este 7 de septiembre desde las 8:00 de la mañana y permanecerán abiertas hasta el 18 de septiembre a las 16:00 horas (el pago de derechos por ventanilla cierra el 17 de septiembre).

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Tenga en cuenta que solo puede escoger una convocatoria y las inscripciones se realizan a través del portal habilitado por la Procuraduría y la operadora del concurso, la Universidad de Antioquia, en el enlace: www.meritoconstruyendoexcelencia.com.co.

En este portal los aspirantes pueden consultar cada uno de los cargos disponibles utilizando diferentes filtros por nivel, asignación salarial o código, así como el coste de la inscripción. Cabe anotar que después del cierre de inscripciones no se permitirá cargar ni corregir documentos.

¿Cuánto cuestan los derechos de inscripción del concurso de la Procuraduría?

Para participar en el concurso de mérito de la Procuraduría 2026, los aspirantes deberán pagar el siguiente valor por los derechos de inscripción, dependiendo del nivel del cargo:

Operativo, administrativo y técnico: $58.400

$58.400 Profesional, asesor y ejecutivo: $87.550

Cabe anotar que las convocatorias de vacantes reservadas para personas con discapacidad no tienen costo de inscripción.

Tenga en cuenta que las inscripciones hacen parte de la fase de reclutamiento de la convocatoria; posteriormente, se publicarán las listas de admitidos y no admitidos, para proceder luego a la aplicación de pruebas e instrumentos de selección, según el cargo.

Finalmente, tras cumplir la fase eliminatoria y clasificatoria de las pruebas, se conformarán las listas de elegibles, quienes iniciarán su periodo de prueba con la entidad.