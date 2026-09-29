Atentado contra ‘John Calzones’, exalcalde de Yopal: recibió cuatro disparos en el pecho

El exalcalde de Yopal John Jairo Torres, conocido como ‘John Calzones’, fue víctima de un atentado en la finca La Selvita, ubicada en el sector de La Guafilla, en zona rural de Yopal, Casanare. El ataque ocurrió mientras se encontraba en este predio.

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, Torres recibió cuatro impactos de arma de fuego en el pecho. Tras resultar herido, fue trasladado al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO), donde permanece bajo atención médica y, según la información conocida hasta el momento, se encuentra en sala de reanimación.

Las autoridades confirmaron además que ya hay una persona capturada, señalada como presunta responsable del atentado. La Policía adelanta las investigaciones para establecer las circunstancias del ataque y determinar qué motivó la agresión contra el exmandatario.

John Jairo Torres fue alcalde de Yopal y es conocido públicamente como John Calzones. La información sobre su estado de salud continúa en desarrollo, mientras familiares y allegados esperan su evolución.