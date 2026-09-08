20 fondos internacionales se citan en Medellín para buscar proyectos de inversión colombianos

Medellín

Tras seis años de ausencia, Smart Capital volverá a realizarse en Medellín los días 7 y 8 de octubre. Organizado por la Alcaldía, Ruta N y la Cámara de Comercio, con aliados como ANDI del Futuro, Starter y la ACI, el foro reunirá a inversionistas y líderes internacionales para analizar el panorama del Venture Capital en la región.

El retorno del evento coincide con un momento positivo para el ecosistema local, que suma 216 millones de dólares invertidos en startups de la ciudad en lo que va de 2026. La agenda analizará alternativas de liquidez, fondos de riesgo y coinversión público-privada para potenciar el crecimiento económico.

Conexiones estratégicas y ruedas de negocio para startups

El espacio reunirá a familias inversionistas, corporativos, banca de desarrollo y sector público. Además, facilitará un encuentro de conexión entre 20 fondos de inversión y 35 startups seleccionadas según su etapa de madurez y tesis de crecimiento.

Entre los ponentes confirmados destacan líderes de firmas globales como SoftBank, LAVCA, Bancóldex, Capria Ventures, CORFO y Alaya Capital. Su participación fortalecerá el relacionamiento entre el capital inteligente internacional y los proyectos emergentes.

Medellín se consolida como hub de innovación tecnológica

Smart Capital se enmarca en Medellín Venture Capital, estrategia de Ruta N enfocada en movilizar capital hacia negocios de base tecnológica. Con este evento, la capital antioqueña reafirma su posicionamiento como un hub clave de inversión en América Latina.

Los inversionistas activos que deseen sumarse al foro pueden consultar la programación e inscribirse en el portal oficial rutanmedellin.org.