Nueva alianza entre Medellín y el Programa Mundial de Alimentos beneficiará a hogares vulnerables

Medellín

La Administración Distrital y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU firmaron un memorando de entendimiento para la inclusión socioeconómica de poblaciones vulnerables. La estrategia, articulada con el programa Medellín Emprende, busca fortalecer los medios de vida y mejorar la seguridad alimentaria mediante rutas de emprendimiento y empleo.

El proyecto atenderá a 160 participantes; 110 en la ruta de emprendimiento y 50 en empleabilidad. Quienes emprendan recibirán formación empresarial, planes de inversión e incentivos, mientras que la ruta laboral ofrecerá fortalecimiento de perfiles y habilidades blandas junto a la Oficina Pública de Empleo.

Asistencia alimentaria condicionada y desarrollo de capacidades

Para garantizar la permanencia en los procesos, el PMA entregará asistencia durante dos meses, condicionada a la asistencia a las capacitaciones. Nils Grede, representante del PMA en Colombia, destacó que la iniciativa busca empoderar a la gente para que en el futuro no dependan de la ayuda asistencial.

La Secretaría de Inclusión Social y Familia asumirá la identificación y convocatoria de las familias beneficiarias. Los talleres se dictarán en los Centros de Emprendimiento y Empleo, garantizando una articulación institucional para generar ingresos sostenibles en los hogares seleccionados.

Ejecución de la estrategia e incentivos hasta fin de año

La secretaria de Desarrollo Económico, María Fernanda Galeano, resaltó que esta alianza genera oportunidades y capacidades reales de ingresos. Las acciones de formación, intermediación laboral y la feria de emprendimiento se ejecutarán en la ciudad con plazo límite al 31 de diciembre.