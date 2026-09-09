Joven santandereano hizo parte del equipo colombiano que logró podio en la competencia de cohetes

El sueño que Andrés Felipe Merchán Caina tenía desde niño por conocer el mundo de la aeronáutica y el espacio hoy lo llevó hasta uno de los escenarios más importantes de la ingeniería de cohetes a nivel mundial. El joven santandereano, de 20 años, hizo parte del equipo Volta Rocketry, que alcanzó el tercer durante la competencia International Rocket Engineering Competition, en Midland, Texas.

Andres Merchán, participante de la competencia, explica que “Es un logro no solo personal, sino como país, Volta Rocketry se destacó, después de Estados Unidos, en ubicarse entre los cinco primeros puestos generales de la competencia”.

La participación de Andrés se concentró principalmente en el subsistema de tecnología, encargado de áreas como control, telecomunicaciones y sistemas embebidos, componentes que permiten transmitir información y controlar diferentes funciones del cohete.

El equipo Volta Rocketry está integrado por alrededor de 40 estudiantes de diferentes semestres y cuenta con integrantes que ya se han graduado. Para Andrés, uno de los aspectos más importantes del proyecto “ha sido el trabajo colectivo y la posibilidad de aprender de quienes iniciaron el camino antes que ellos”.

Los estudiantes lograron desarrollar y fabricar gran parte de los componentes del cohete; uno de los elementos que más llamó la atención durante la competencia fue precisamente la cantidad de piezas fabricadas directamente por los integrantes del equipo.

Para este joven santandereano, llegar hasta este escenario también representa demostrar que el lugar de origen no determina hasta dónde puede llegar un estudiante.