Murió Mighty Sparrow, ‘Rey del Calipso del Mundo’

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El legendario intérprete de calipso Slinger Francisco, conocido como Mighty Sparrow y una de las figuras más influyentes de la música caribeña, falleció a los 91 años, suscitando este lunes homenajes por parte de líderes políticos y organizaciones culturales del Caribe.

Nacido en la isla de Granada en 1935 y criado en Trinidad y Tobago, Sparrow murió en Nueva York el domingo tras una breve enfermedad, rodeado de sus seres queridos, según informó la familia en un comunicado.

Conocido por muchos como ‘el Rey del Calipso del Mundo’, alcanzó fama internacional con una carrera que abarcó más de siete décadas y que le convirtió en mentor de sucesivas generaciones de artistas caribeños.

La Comunidad del Caribe (Caricom), organización de integración regional compuesta por 15 países, entre ellos Granada y Trinidad y Tobago, describió a Sparrow como “uno de los intérpretes de calipso más aclamados y exitosos de la región”.

“Su música conectaba con los ritmos y sentimientos de la región, ofreciendo comentarios sociales y políticos perspicaces e incisivos a través de una expresión artística única de la experiencia caribeña”, indicó en un comunicado Caricom.

Llegó a convertirse en uno de los intérpretes de calipso más laureados, ganando en numerosas ocasiones tanto el título de ‘Rey del Calipso’ de Trinidad y Tobago como el concurso ‘Road March’ del Carnaval.

La primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, calificó a Sparrow como “un verdadero patriota y un venerado embajador de la cultura de Trinidad y Tobago”, al llevar “el espíritu y las historias” locales por todo el mundo.

“Durante décadas, Sparrow ha formado parte de la banda sonora de Trinidad y Tobago. Su música nos hizo reír, reflexionar y sentir orgullo de quiénes somos”, afirmó Persad-Bissessar.

Su extenso repertorio —compuso más de 500 calipsos y produjo más de 70 álbumes— abordó temas como la política, cuestiones sociales, las relaciones personales, la cultura y la vida cotidiana en el Caribe.

Entre sus canciones más conocidas figuran ‘Jean and Dinah’, ‘Congo Man’, ‘Mr Walker’, ‘Sparrow Come Back Home’, ‘Only a Fool Breaks His Own Heart’ y ‘Our Model Nation’.

La Comisión Nacional del Carnaval de Trinidad y Tobago describió a Sparrow como “una de las voces más célebres en la historia” del país y “uno de los más grandes reyes del calipso del mundo”.

También destacó que su “extraordinario ingenio, talento artístico y voz inconfundible” ayudaron a definir el calipso y el Carnaval durante décadas, contribuyendo a la identidad cultural de Trinidad y Tobago y del Caribe.

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