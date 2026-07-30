El Dorado: el motor de desarrollo para Colombia está en el aeropuerto de Bogotá

A lo largo de los próximos seis meses, Bogotá Moderna de Prisa Inspira congregará a los principales actores de la ciudad para abordar desafíos y oportunidades que garanticen el desarrollo de la capital. | Foto: Caracol Radio

Durante un nuevo encuentro de Bogotá Moderna, este jueves 30 de julio, expertos de la ciudad analizaron a detalle el proyecto de Bogotá Ciudad Aeropuerto, los principales retos que enfrenta el sistema aeroportuario nacional y la necesidad de avanzar hacia un modelo que integre desarrollo urbano, logística, infraestructura, transporte y planeación territorial.

La visión compartida expone el potencial de El Dorado como un activo estratégico capaz de atraer inversión y fortalecer a la industria aeronáutica, el comercio exterior y los servicios empresariales tanto en la ciudad, como a nivel regional y nacional.

De acuerdo con los citados al encuentro, en el centro está la planificación urbana y ambiental, que genera conectividad con la ciudad. Se trata de una dimensión prioritaria entendiendo que el crecimiento del aeropuerto debe ir acompañado de una mejor integración con el transporte público, para facilitar el acceso de pasajeros y trabajadores y reducir la congestión vial.

Otro tema destacado en la conversación fue la capacidad operativa del terminal. Los asistentes advirtieron que El Dorado se acerca a su límite de funcionamiento e que insistieron en acelerar proyectos como la tercera pista, la modernización tecnológica y la optimización de las operaciones aéreas mediante nuevos sistemas de navegación, mayor número de controladores y una mejor coordinación entre autoridades y aerolíneas.

Ese crecimiento, valga señalar, demanda mayor articulación institucional. Los participantes advirtieron que es necesario fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional, la Aerocivil, las autoridades locales y el sector privado para acelerar decisiones que han permanecido aplazadas durante años y priorizar proyectos estratégicos en el corto plazo.

Otro de los consensos fue que el desarrollo del talento humano es urgente. La creciente demanda de personal especializado exige ampliar la oferta de formación técnica y tecnológica en áreas como logística, mantenimiento aeronáutico y servicios aeroportuarios, con el fin de responder a las necesidades de una industria en expansión.

Paralelo a la infraestructura, la conversación incluyó la experiencia del pasajero como un elemento clave para posicionar a Bogotá como un destino internacional.

Eso quiere decir que la logística y el comercio exterior requieren atención: fortalecer la capacidad de carga aérea, simplificar procesos regulatorios y mejorar la coordinación entre entidades como la DIAN y Migración Colombia para reducir tiempos y aumentar la competitividad de las exportaciones colombianas resultan clave en este esfuerzo.

Se habla entonces de agilizar procesos migratorios, fortalecer programas que incentiven las escalas turísticas y aprovechar la oferta cultural y creativa de la capital para atraer más visitantes, siguiendo ejemplos de ciudades como Estambul y Panamá.

Los más de 20 asistentes reconocieron que Bogotá tiene el potencial para consolidarse como el eje de una red aeroportuaria nacional que fortalezca la conexión con otras regiones y aumente la competitividad local. Para desarrollar esa Ciudad Aeropuerto, insistieron, no pueden seguir postergándose los planes de un aeropuerto que de otra forma arriesga perder su liderazgo regional.