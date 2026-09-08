Médico de Metrosalud acusado de abusar de una menor fue inhabilitado 20 años por la procuraduría

Medellín

La Procuraduría informó que un médico que laboraba en la entidad pública Empresa Social del Estado (ESE) METROSALUD de Medellín fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer su profesión.

Según el ministerio público, el médico Diego Humberto López Zapata presuntamente le habría hecho tocamientos de carácter sexual a una menor de edad que consultó el centro médico y, según la investigación, el profesional habría realizado tocamientos de carácter sexual a la menor sin su consentimiento.

“La Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá confirmó que el disciplinado, para la vigencia 2021, recibió en su consultorio a una niña que le comunicó las razones por las cuales estaba en la cita; pero el doctor, en ausencia de un adulto, indujo a la joven dentro del consultorio a tocamientos de tipo sexual sin su consentimiento”, manifestó la Procuraduría en un comunicado.

El Ministerio Público manifestó que la presunta conducta del profesional es catalogada como gravísima a título de dolo según el fallo en primera instancia de la Procuraduría y en el que se concluyó que el médico vulneró la libertad e integridad pers​onal de la víctima.