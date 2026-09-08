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09 sep 2026 Actualizado 00:03

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Médico de Metrosalud acusado de abusar de una menor fue inhabilitado 20 años por la procuraduría

El Ministerio Público señaló que la falta del médico fue catalogada como gravísima a título de dolo.

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La Procuraduría informó que un médico que laboraba en la entidad pública Empresa Social del Estado (ESE) METROSALUD de Medellín fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer su profesión.

Según el ministerio público, el médico Diego Humberto López Zapata presuntamente le habría hecho tocamientos de carácter sexual a una menor de edad que consultó el centro médico y, según la investigación, el profesional habría realizado tocamientos de carácter sexual a la menor sin su consentimiento.

La Procuraduría Provincial de Juzgamiento del Valle de Aburrá confirmó que el disciplinado, para la vigencia 2021, recibió en su consultorio a una niña que le comunicó las razones por las cuales estaba en la cita; pero el doctor, en ausencia de un adulto, indujo a la joven dentro del consultorio a tocamientos de tipo sexual sin su consentimiento”, manifestó la Procuraduría en un comunicado.

El Ministerio Público manifestó que la presunta conducta del profesional es catalogada como gravísima a título de dolo según el fallo en primera instancia de la Procuraduría y en el que se concluyó que el médico vulneró la libertad e integridad pers​onal de la víctima.

Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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