¿Dolor en el pecho, palpitaciones o desmayos? Habrá valoraciones gratuitas en Piedecuesta, Santander

Dolor en el pecho, palpitaciones, dificultad para respirar, mareos o desmayos son algunas de las señales por las que un adulto podrá acudir este 13 de septiembre al parque principal de Piedecuesta, donde se realizará una jornada gratuita para detectar posibles problemas cardiovasculares.

La atención será de 8:00 de la mañana a 2:00 de la tarde y no estará dirigida únicamente a quienes ya tienen síntomas. También podrán asistir personas con factores de riesgo como hipertensión arterial, diabetes o colesterol alto.

La jornada Corazón al Parque es realizada por el Instituto Cardiovascular del Hospital Internacional de Colombia (HIC) y la Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV). En la actividad también participan la Alcaldía de Piedecuesta y Cajasan.

¿Qué exámenes harán?

Durante las seis horas de atención habrá valoraciones de enfermería y atención médica especializada. Además, se realizarán toma de signos vitales, glucometrías, electrocardiogramas y pruebas de laboratorio relacionadas con el riesgo cardiovascular.

La idea es que la jornada no se limite a personas que ya tienen un diagnóstico. Por eso, la invitación también incluye a quienes han presentado síntomas que podrían necesitar una revisión médica.

En el caso de los adultos, además del dolor en el pecho y las palpitaciones, se recomienda consultar ante fatiga, debilidad, mareos, dificultad para respirar o desmayos.

¿Qué señales deben tener en cuenta los padres?

La atención también está dirigida a niños y jóvenes entre los 0 y 18 años.Los padres o cuidadores pueden llevar a valoración a menores que presenten desmayos frecuentes, fatiga o sudoración al comer, dificultad para ganar peso, dolor en el pecho o palpitaciones.

También se recomienda consultar cuando el niño presenta: coloración azulada o morada en los labios y las uñas, o cuando existe sospecha de un soplo en el corazón.Los menores deberán asistir acompañados por su padre, madre o cuidador responsable.

¿Qué hay que llevar?

Para recibir la atención se debe presentar el documento de identidad. Quienes tengan exámenes médicos previos pueden llevarlos y también se recomienda tener a la mano la información de los medicamentos que utilizan.

Además de las valoraciones y pruebas, durante la jornada habrá un taller de soporte vital básico y primeros auxilios, sesiones sobre cuidado cardiovascular y otras actividades.

La atención será gratuita durante toda la jornada, entre las 8:00 a. m. y las 2:00 p. m. del domingo 13 de septiembre, en el parque principal de Piedecuesta.