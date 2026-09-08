Viajar por tierra en la Panamericana, un dolor de cabeza para los nariñenses: Andrés Peñaranda

Viajar por tierra en la Panamericana, un dolor de cabeza para los nariñenses

Pasto-Nariño

Atracos constantes a buses de transporte público, robo de camionetas, robo de carga, secuestro de vehículos, atentados y amenazas con cilindro bomba se han vuelto una constante en el eje vial de la Panamericana entre Nariño y los departamentos del Cauca y Valle.

En las últimas horas, dos cargas fueron instaladas en ese eje vial, una logró ser desactivada y la otra causó la muerte a un soldado y heridas a dos más. Las autoridades aseguran que estos hechos obedecen a retaliaciones de las disidencias de las FARC, puntualmente la estructura Franco Benavides, a la cual el Ejército el pasado fin de semana le abatió siete de sus integrantes en el municipio de El Peñol.

Lo que ocurre en este corredor ha sido objeto de preocupación constante para gremios, empresarios y la comunidad en general, que siente temor de utilizar la principal vía de acceso al interior del país.

En 6AMW de Caracol Radio dialogamos con el subsecretario de Seguridad del departamento de Nariño, Andrés Peñaranda, quien señaló que la mayoría de los hechos referenciados ocurren en jurisdicción de Cauca y Valle.

De manera constante, al Gobierno pasado y a este Gobierno, gremios, transportadores y ciudadanos han pedido medidas contundentes por el temor que representa transitar en el principal eje de comunicación que tiene Nariño hacia el interior del país.

“El año pasado fueron más de 780 acciones terroristas en el departamento del Cauca, de las cuales más de 70 fueron en la vía Panamericana”

Según el funcionario, el Ejército Nacional ha hecho un esfuerzo continuo de más de 25 pelotones de soldados en esa zona y se ha coordinado caravanas, no obstante, reconoce que en este trayecto se concentran cuatro grandes estructuras del Estado Mayor Central que son muy beligerantes.

“En el departamento de Nariño está el Frente Franco Benavides, que tiene injerencia hasta el límite con el departamento del Cauca, en donde están las estructuras: Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos, que llega hasta el Valle, que literalmente son las tres estructuras más beligerantes que tiene el Estado Mayor Central. Entonces, por eso se generan, por su valor estratégico, se generan este tipo de acciones”.

Este año en este corredor se ha recuperado 17 menores de edad y 56 personas han sido capturadas, agregó.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: