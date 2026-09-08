Senado crea comisión para vigilar sistemas de transporte masivo en Colombia, entre ellos Metrolínea

Una comisión accidental para hacer seguimiento a la situación de los sistemas de transporte masivo en Colombia fue aprobada por la plenaria del Senado de la República. Entre los sistemas que estarán bajo la lupa del Congreso se encuentra Metrolínea, cuya crisis financiera y operativa ha generado preocupación en Bucaramanga y los municipios del área metropolitana.

En entrevista con Caracol Radio, el senador santandereano Gustavo Moreno explicó que la comisión estará conformada por cerca de diez senadores de diferentes partidos y comisiones, con el propósito de revisar las dificultades que enfrentan estos sistemas y promover alternativas para garantizar su funcionamiento.

El senador aseguró que Metrolínea es actualmente uno de los casos más críticos del país y cuestionó el deterioro de la infraestructura del sistema. “El más en estado de alerta, el estado crítico que está agonizando, es Metrolínea en Bucaramanga”, afirmó el congresista, quien señaló además que cerca del 80% de las estaciones habrían sido vandalizadas.

Piden intervención del Gobierno Nacional

Uno de los principales llamados del senador está dirigido al Gobierno Nacional y al Ministerio de Transporte para que participen en la recuperación de Metrolínea. Según Moreno, el sistema requeriría una inversión cercana a un billón de pesos para recuperar las estaciones, renovar la flota y avanzar hacia la reactivación real del servicio.

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“Es el momento que este presidente, que ganó aquí en Santander; que el Ministerio de Transporte, invierta para la recuperación de Metrolínea”, sostuvo el senador en diálogo con Caracol Radio.

La comisión accidental tendrá como referencia las intervenciones que se han adelantado en otros sistemas del país. Moreno indicó que desde este espacio se ha trabajado en alternativas para sistemas como TransMilenio, Megabús de Pereira, Transmetro de Barranquilla y el sistema de transporte masivo de Cartagena.

Metrolínea, uno de los principales retos

Para el caso de Bucaramanga, el senador aseguró que la comisión concentrará buena parte de sus esfuerzos en encontrar una salida a la crisis de Metrolínea. Incluso planteó que deberá abrirse el debate sobre el futuro de la empresa. “Si hay que liquidarla, debemos dar ya ese debate. Si hay que crear una nueva empresa, también estudiarlo”, manifestó.

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Entre las alternativas mencionadas también está la posibilidad de implementar un sistema diferente, como un tranvía, aprovechando parte de los corredores existentes de Metrolínea. El congresista advirtió que la crisis de Metrolínea ha coincidido con un aumento del transporte informal y del uso de motocicletas.

Con la aprobación de esta comisión accidental, el Congreso iniciará así un seguimiento específico a los sistemas de transporte masivo del país, abriendo un nuevo debate nacional para discutir el futuro de Metrolínea y las posibles fuentes de financiación para su recuperación, como servicio de transporte público masivo de Bucaramanga y su área metropolitana.