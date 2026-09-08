Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 sep 2026 Actualizado 16:21

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Santa Marta

Santa Marta se alista para nuevo modelo de recolección de basuras

La contenerización llegará a su fin en distintos sectores de la ciudad. La empresa ATESA anunció jornadas de pedagogía casa a casa para explicar a los habitantes cómo funcionará el nuevo sistema de recolección de residuos.

Santa Marta se alista para nuevo modelo de recolección de basuras. Basuras en Santa Marta / Foto cortesía

Santa Marta se alista para nuevo modelo de recolección de basuras. Basuras en Santa Marta / Foto cortesía

Santa Marta se alista para nuevo modelo de recolección de basuras. Basuras en Santa Marta / Foto cortesía
Santa Marta
Añadir Caracol Radio en Google

Santa Marta

Teniendo en cuenta las quejas de la comunidad por el manejo de las basuras en algunos sectores de la ciudad, se inició el proceso de socialización del nuevo modelo de recolección de los residuos sólidos, que contempla el retiro progresivo de los contenedores instalados en diferentes sectores y el regreso de los vehículos de carga trasera para la prestación del servicio.

La información fue entregada durante una reunión entre representantes de la empresa prestadora del servicio, presidentes de juntas de acción comunal y ediles de la Localidad, la modalidad de contenerización desaparecerá completamente de la ciudad.

“Nos informan que la contenerización o el servicio de contenerización en la ciudad de Santa Marta se termina por completo, es decir, los contenedores en Santa Marta se van. Regresará la modalidad de recolección con camiones de carga trasera”, dijo el edil de la localidad 1, Edgardo Vizcaino.

Como parte de la estrategia, a los contenedores se les instalará un aviso o sticker informando a la comunidad que serán retirados y que ya no podrán depositarse allí las bolsas de basura. Posteriormente, los recipientes serán desmontados de manera progresiva.

“Esto iniciará a partir del día de hoy con una jornada de socialización que iniciará en la urbanización Curinca, donde pasarán casa a casa socializando la nueva modalidad de recolección de basura informando a todas las personas que no se podrán utilizar más los contenedores”, precisó.

Le puede interesar:

Mortandad de peces en Guamal, Magdalena

Una de las novedades será la implementación de los llamados “callejoneros”, especialmente en urbanizaciones y sectores que cuentan con callejones o vías peatonales donde los vehículos recolectores no pueden ingresar. un operario recorrerá las calles con una carretilla para recoger los residuos directamente frente a las viviendas y posteriormente trasladarlos hasta el vehículo recolector.

La recomendación entregada a los habitantes es dejar las bolsas de basura debidamente amarradas en las rejas de las viviendas, exclusivamente durante los días establecidos para esta modalidad.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir