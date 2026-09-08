Jóvenes samarios convirtieron su discapacidad visual en superación al recibir su título profesional

Santa Marta

Camilo Esquea Gutiérrez y Santiago Gómez Zúñiga, graduados en la Licenciatura en Tecnología de la Universidad del Magdalena convirtieron la discapacidad visual en la demostración que todo es posible cuando hay perseverancia.

Juntos crearon un chatbot o asistente virtual para profesores basado en inteligencia artificial, desarrollado bajo la metodología TPACK, que busca integrar conocimientos tecnológicos, pedagógicos y disciplinares en los procesos de enseñanza.

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Durante su formación, optaron por la modalidad de grado denominada trabajo de investigación, hicieron parte de un semillero, ganaron concursos con su proyecto, obtuvieron el aval de RedCOLSI (Red Colombiana de Semilleros de Investigación) y realizaron ponencia en evento nacional realizado e Cali. “Es una herramienta que nos ayuda a planificar las clases de una manera didáctica e innovadora”, sostienen.