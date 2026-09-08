Rionegro entrega oficialmente a sus jóvenes la nueva Casa de la Juventud

Medellín

Este lunes 7 de septiembre, en medio de la Segunda Asamblea Municipal de Juventud, la Administración Municipal de Rionegro entregó oficialmente la nueva Casa de la Juventud, un espacio creado para fortalecer la participación, la formación, la cultura, el deporte y el desarrollo de iniciativas lideradas por los jóvenes del municipio.

La subsecretaría de Juventud de Rionegro, Manuela Ocampo, destacó que el propósito es convertir esta Casa en un espacio activo y permanente para las juventudes.

“Queremos llenar este espacio de vida, llenarlo de contenido, vamos a tener una agenda juvenil constante. Un espacio para que los jóvenes puedan parcharse y disfrutar. Aquí es donde queremos ver a los jóvenes activados, participando, estando en todos los espacios que nosotros estamos creando desde la Alcaldía”, señaló.

Durante la jornada también se realizó la Segunda Asamblea Municipal de Juventud, en la que se presentó la rendición de cuentas de la Plataforma Municipal de Juventudes, PMJ, y del Consejo Municipal de Juventud, CMJ. Además, se adelantó el proceso de renovación de la Plataforma Municipal de Juventudes y la elección de sus nuevos cargos.

La PMJ es un espacio autónomo de encuentro, articulación y diálogo que reúne a grupos, organizaciones y procesos juveniles, con el objetivo de fortalecer la participación de los jóvenes y promover propuestas frente a las necesidades del municipio.

Con la puesta en funcionamiento de esta Casa de la Juventud, la Administración Municipal busca consolidar nuevos escenarios para que los jóvenes de Rionegro puedan encontrarse, expresar sus ideas, desarrollar sus talentos y participar activamente en la transformación de su territorio.