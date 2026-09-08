La Unión entrega dos escenarios deportivos renovados en Mesopotamia

Medellín

La comunidad del corregimiento de Mesopotamia, en La Unión, ya cuenta con dos escenarios deportivos renovados, tras la entrega de una nueva placa polideportiva en la Institución Educativa Rural Marco Emilio López Gallego. Las obras hacen parte del trabajo conjunto entre la Gobernación de Antioquia y el Municipio de La Unión y fueron financiadas con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad.

La placa polideportiva de la Institución Educativa Rural Marco Emilio López Gallego, sede primaria, tuvo una inversión de $104.513.266, correspondiente al costo directo total ejecutado de la obra civil. La Administración Municipal señaló que estos espacios buscan el fortalecimiento de la disciplina, el respeto, la sana convivencia y el trabajo en equipo.

Además, El Centro de Integración Ciudadana de Mesopotamia también se vio beneficiado de la construcción de graderías y adecuaciones de la placa polideportiva. Esta intervención tuvo una inversión de $230.310.878. En este proyecto participaron Renta Departamental y Universidad Internacional de La Rioja en Colombia (UNIR) como contratista.

Una apuesta por las comunidades rurales

La alcaldesa de La Unión, Carmen Judith Valencia Moreno, destacó la importancia de continuar gestionando recursos: “Estos proyectos representan una inversión en nuestra gente. Queremos que toda la comunidad cuenten con escenarios dignos para practicar deporte, compartir y fortalecer los lazos comunitarios”.

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Las jornadas de entrega contaron con la participación de la comunidad educativa, docentes, estudiantes, comunidad deportiva y habitantes de Mesopotamia, quienes acompañaron la celebración y participaron en diferentes actividades deportivas y culturales preparadas para la ocasión.