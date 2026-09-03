Cayeron ‘Los Conejos’ por vender drogas en Medellín: mesa de paz urbana habría frenado operativos

‘Los Conejos’, una estructura criminal señalada de controlar la venta de estupefacientes en los alrededores del Parque Bicentenario, en Medellín, fue desarticulada en un operativo conjunto de la Policía, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín.

La estructura hacía parte de la organización criminal Caicedo y utilizaba como fachada algunas chazas dedicadas a la venta de dulces para desarrollar actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

La operación dejó 27 personas vinculadas al proceso judicial: 23 capturas, la aprehensión de un adolescente y cuatro notificaciones de cargos a personas que ya se encontraban privadas de la libertad en Medellín y Pereira.

‘Los Conejos’ tenían injerencia en una zona que había sido anunciada por la mesa de paz urbana en la que no se venderían estupefacientes como parte de los acuerdos de las estructuras criminales del Valle de Aburrá y el Gobierno Nacional.

El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que, en su momento, estaba prevista una intervención contra esta estructura en el Parque Bicentenario, pero que el operativo habría sido suspendido luego de que, desde la cárcel de Itagüí, manifestaran que las capturas entorpecerían el proceso.

Según Gutiérrez, esa decisión terminó favoreciendo a los grupos criminales, pues, pese al compromiso anunciado, la comercialización de estupefacientes habría continuado en el sector.

“Eso es uno de los temas extraños que dejó todo ese proceso de negociación de paz, pero lo único que hacían era que se fortalecían los criminales. En su momento, no se ejecutó esa operación. Luego, extrañamente, también ocurre un incendio en la misma plaza, pero lo que sí queda claro es que pasó el tiempo, siguieron vendiendo droga”, detalló el mandatario.

Detalles de las capturas

Los procedimientos se realizaron mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en sectores de Villa Hermosa, La Candelaria y San Javier. Entre los capturados está Felipe Callejas Pavas, alias ‘Callejas’ o ‘Apá’, de 31 años, señalado por las autoridades como cabecilla de la estructura. También fueron capturados varios coordinadores conocidos con los alias de ‘Papa’, ‘Chucky’, ‘Juan’, ‘Kate’, ‘Noche’, ‘Alexis’ y ‘Acosta’.

Durante los operativos fueron incautados 289 gramos de base de coca y seis teléfonos celulares, elementos que, según las autoridades, harán parte de la investigación.

La estructura criminal habría obtenido rentas cercanas a los $420 millones mensuales producto de la comercialización de estupefacientes.

Además, los integrantes de la organización acumularían más de 70 anotaciones en el sistema penal, relacionadas con diferentes investigaciones por delitos como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, hurto, violencia intrafamiliar y lesiones personales.