Hallan muerto a alias ‘Chester’, investigado por tres homicidios en el Sur del Valle de Aburrá

Alias Chester, capturado por su relación en tres homicidios en el Sur del Valle de Aburrá. Foto: Cortesía.

La Estrella, Antioquia

Andrés Felipe López Bedoya, conocido con el alias de ‘Chester’, fue hallado muerto en la madrugada del lunes 7 de septiembre mientras permanecía recluido en un centro penitenciario del sur del Valle de Aburrá. El hombre, de 23 años, era señalado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la banda delincuencial La Inmaculada y estaba siendo investigado por su posible participación en al menos tres homicidios.

De acuerdo con el reporte conocido por las autoridades, López Bedoya había presentado en los días previos varios quebrantos de salud. En la madrugada del lunes, hacia las 2:00 a. m., sus compañeros de celda alertaron a los guardianes del INPEC luego de que el hombre comenzara a convulsionar en repetidas ocasiones.

Los funcionarios solicitaron asistencia y se comunicaron con el Cuerpo de Bomberos de La Estrella. Cuando los organismos de emergencia llegaron al lugar, encontraron a López Bedoya sin signos vitales.

Tras conocerse el fallecimiento, agentes del CTI de la Fiscalía realizaron la inspección correspondiente y asumieron las diligencias para establecer las circunstancias de la muerte. De manera preliminar, la manera y la causa del fallecimiento quedaron por establecer, a la espera de los resultados de Medicina Legal, que deberán determinar si se trató de una muerte por causas naturales o si hubo algún otro factor asociado.

¿Quién era alias Chester?

Alias Chester había recibido el pasado 24 de agosto una condena de seis años y cinco meses de prisión, además de una multa de 2.330 millones de pesos, por los delitos de tráfico y porte de estupefacientes, en concurso con destinación ilícita de muebles para esta actividad, porte ilegal de armas de fuego y falsedad marcaria.

Sin embargo, su situación judicial también estaba relacionada con investigaciones por tres homicidios ocurridos en el sur del Valle de Aburrá entre diciembre y enero.

Según las autoridades, López Bedoya sería uno de los responsables de ejecutar homicidios selectivos en los municipios de La Estrella y Caldas, además de tener presuntos vínculos con actividades de microtráfico en estas localidades.