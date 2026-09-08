Ráquira prepara racionamientos preventivos ante menor disponibilidad de agua

El alcalde de Ráquira, Julio César Rubiano, explicó que el municipio aún cuenta con niveles favorables en las fuentes hídricas de las que se capta el agua para la población. Sin embargo, advirtió que el verano se ha extendido y que los pronósticos generan preocupación por la disponibilidad del recurso en los próximos meses, razón por la cual se estudian medidas preventivas para evitar una eventual crisis.

Rubiano señaló que se prepara una estrategia de capacitación y sensibilización dirigida a los habitantes para promover un uso más eficiente del agua. El mandatario insistió en que todavía no es posible establecer hasta cuándo estarán garantizadas las reservas y consideró irresponsable fijar una fecha para determinar cuánto tiempo podrá mantenerse el suministro en las actuales condiciones.

La situación ya afecta a algunas zonas rurales. Según el alcalde, existen veredas que reciben agua de fuentes que se encuentran completamente colapsadas, por lo que la administración municipal comenzó a apoyarlas mediante el suministro de agua en carrotanque. Al mismo tiempo, Ráquira decidió priorizar su propio abastecimiento y dejar de vender agua a municipios cercanos, ante la necesidad de conservar sus reservas.

El llamado de la administración es a comenzar desde ahora con un consumo responsable. Rubiano pidió evitar el desperdicio y adoptar medidas sencillas para reducir el consumo cotidiano, mientras se definen los eventuales racionamientos conforme a los parámetros establecidos por las autoridades departamentales y nacionales.