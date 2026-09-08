Jairo Bolívar volvió a casa tras casi dos meses en la UCI del Hospital San Rafael

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, Jairo Humberto Bolívar, avanza en su proceso de recuperación en el Hospital Universitario San Rafael de Tunja / Foto: Bomberos de Ventaquemada.

Tunja

Después de permanecer cerca de dos meses en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario San Rafael de Tunja, el capitán Jairo Humberto Bolívar Vargas, comandante del Cuerpo de Bomberos de Ventaquemada, regresó a casa luego de recibir el alta médica.

Su esposa, Johanna Silva, calificó la noticia como una gran alegría para la familia, los amigos y los compañeros que han acompañado la recuperación del comandante desde que ingresó al centro asistencial el pasado 13 de julio, tras sufrir una fuerte golpiza.

“Tuvimos la grata sorpresa de la dada de alta de mi esposito. Gracias a Dios ya estamos aquí en casa y nada, pues esperando un tema de recuperación de su brazo derecho, porque debido a los traumas y los golpes recibidos tiene una lesión bastante seria en su hombro”.

Johanna Silva aseguró que el comandante se encuentra feliz de volver a casa y atribuyó su evolución a la atención médica, el respaldo de sus seres queridos y las oraciones que se han realizado durante estos casi dos meses.

“Está muy contento porque esto es un renacer. Esto es volver a la vida, gracias a Dios, gracias a las oraciones de todos ustedes, gracias al apoyo de la familia, de los amigos. Se le hizo acá una fiesta en la casa y estuvo muy acompañado”.

Ahora comienza una etapa que requerirá diferentes tratamientos y acompañamiento profesional. Según explicó Silva, Jairo deberá someterse a terapias físicas, ocupacionales y respiratorias, además de fonoaudiología.

“Es un conjunto interdisciplinario de profesionales que nos van a ayudar con la recuperación y sanidad total y restauración de la salud de Jairo. Hay que ponerle todo el empeño, todas las ganas”, dijo Silva.

La principal preocupación de la familia está relacionada con la lesión que presenta en su hombro derecho, que ha mostrado una evolución más lenta frente a otros aspectos de su recuperación.

Mientras Jairo avanza en su recuperación, su familia continúa esperando resultados en el proceso judicial relacionado con la agresión que sufrió.

“Estamos a esperas de que la Fiscalía tome mayor posesión en el caso. Siempre hemos pedido celeridad en esto, porque no puede ser que alguien imponga esta injusticia con Jairo. Jairo es un guerrero y Dios es el que ha hecho su obra y su milagro en él”, afirmó.

La esposa del comandante señaló que, hasta el momento, no han recibido una comunicación reciente por parte de la Fiscalía, por lo que insistió en la necesidad de que el proceso avance.

Además de justicia, la familia reclama una reparación que permita afrontar los gastos asociados a la recuperación y las terapias que deberá realizar Jairo durante los próximos meses.

“Estamos dispuestos a seguirlo apoyando, a continuar con el tema de sus terapias, que es un tema también que es costoso. Por eso el tema de la reparación para él, porque obviamente este es un tema de largo aliento y necesitamos ese apoyo económico que llegue de la persona que lo causó”, expresó.

Así, mientras el capitán Jairo Humberto Bolívar inicia una nueva etapa desde su hogar, su familia mantiene la esperanza en su recuperación y continúa solicitando a las autoridades celeridad para esclarecer la agresión y establecer las responsabilidades correspondientes.