Concejal Laura Silva defiende su actuación tras cargos formulados por la Procuraduría

La concejala de Tunja, Laura Elena Silva Roldán, se refirió a los cargos formulados por la Procuraduría por el presunto trato irrespetuoso hacia el entonces alcalde de la ciudad. La cabildante explicó que el proceso se originó por una denuncia presentada por un abogado, relacionada con una expresión que utilizó durante una sesión del Concejo el 9 de junio de 2025. «...La Procuraduría toma la decisión de abrir este disciplinario porque un abogado específicamente se toma el tiempo de hacer la denuncia frente a la palabra que yo le digo al señor exalcalde...», afirmó Silva.

La concejal reconoció que la expresión utilizada no fue apropiada, pero sostuvo que ocurrió en medio de una discusión sobre una actuación de la administración municipal que, a su juicio, vulneraba los derechos de una persona en condición de vulnerabilidad. «...Fue una reacción emocional, claramente no se deben decir estas palabras a funcionarios públicos, pero esa fue la situación...», manifestó Laura Silva, quien defendió así el contexto en el que se produjo la expresión cuestionada por el Ministerio Público.

Frente a las consecuencias del proceso disciplinario, Silva explicó que, si la decisión llegara a quedar en firme en una segunda instancia en su contra, podría enfrentar una suspensión del pago correspondiente a cinco sesiones del Concejo. «...Podrían suspenderme el pago de cinco sesiones del Concejo, que en este momento equivalen a alrededor de tres millones de pesos...», señaló la concejala, quien considera que esa sería la consecuencia económica derivada de la conducta investigada.

Silva también cuestionó que el proceso por la expresión utilizada avance mientras, según dijo, existen otros asuntos de mayor relevancia en el municipio que requieren atención de los organismos de control. Sin embargo, aclaró que no pretende desconocer la labor de la Procuraduría. «...Yo no demerito para nada el trabajo muy importante que hace la Procuraduría...», expresó la concejal, antes de mencionar otros procesos relacionados con el Aguinaldo Boyacense y el caso de Don Matías.

Finalmente, la concejal reconoció que durante 2025 recibió notificaciones relacionadas con el proceso, pero aseguró que no las atendió oportunamente porque las confundió con otro caso. «...Desafortunadamente no atendí porque las confundí con otro caso y podría haber tomado un espacio en mi defensa más efectivo...», explicó Laura Silva. La cabildante aseguró que actualmente adelanta las actuaciones que considera necesarias para ejercer su defensa ante la Procuraduría frente a los cargos formulados.