Pasto ampliará el funcionamiento de bares y gastrobares durante dos fines de semana

Pasto

La Alcaldía de Pasto autorizó la ampliación temporal del horario de funcionamiento de los establecimientos dedicados a la venta y consumo de bebidas embriagantes, bares, gastrobares y discotecas, durante dos fines de semana de septiembre.

La medida establecida en el Decreto 0155 del 7 de septiembre de 2026 permitirá que estos establecimientos atiendan desde las 10:00 de la mañana del sábado 12 de septiembre hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 13, y de igual manera funcionará el siguiente fin de semana: Desde las 10:00 de la mañana del sábado 19 hasta las 3:00 de la madrugada del domingo 20 de septiembre.

De acuerdo con el alcalde encargado de Pasto, Giovanni Guerrero, la decisión busca compensar al sector nocturno por las jornadas de ley seca establecidas en el municipio con motivo de las pasadas elecciones de Senado, Cámara de Representantes y Presidencia de la República.

La Administración Municipal señaló que la ampliación del horario fue concertada con representantes de los establecimientos nocturnos y durante estas jornadas deberán mantenerse las condiciones de seguridad y el cumplimiento de las normas vigentes.

Según las autoridades, durante la extensión de horarios se mantendrá la capacidad operativa para desarrollar controles previos y posteriores al funcionamiento de los establecimientos con el fin de prevenir riñas, accidentes o molestias a residentes.