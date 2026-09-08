ONG Progresar cuestiona medida para levantar permisos para el porte de armas

Cúcuta

No cayó bien en las Organizaciones No Gubernamentales la decisión del gobierno nacional el decreto 1368, expedido este 8 de septiembre, a través del cuál se levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego y se dictan otras disposiciones.

El decreto establece que se mantienen los controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes, establecidos en la Constitución, específicamente en ley de 1993.

El director de la ONG Progresar Wilfredo Cañizarez dijo a Caracol Radio que “esta es una decisión equivocada del gobierno nacional, va a ampliar e impulsar el mercado ilegal de armas que en el caso nuestro de la frontera ya existe”.

“Aquí no es necesario autorizarle a nadie tener armas, el mercado de armas cortas de pistolas y revólver en esta zona del país se da de manera abierta, cualquier ciudadano tiene acceso e incluso arrendamientos de este tipo de armas” dijo el líder social.

Y agregó “entonces esa decision del gobierno lo que hace es agravar en el contexto nuestro, en donde las denunicas por parte de las comunidades y de muchas familias de violencia, van en aumento”.

Finalmente advirtió “uno podria imaginarse lo que podría suceder con una poblacion que tenga acceso de manera fácil a las armas...”

El presidente De La Espriella explicó que los requisitos para obtener un permiso continuarán siendo estrictos y que los solicitantes deberán cumplir con condiciones físicas, psíquicas y emocionales, entre ellos:

-Permiso vigente expedido por autoridad militar

-Armada amparada por el permiso

-Edad mínima 25 años

-No tener antecedentes

-Aprobar certificado médico y aptitud psicofísica

-Conocimiento teórico

El presidente Abelardo De La Espriella aclaró que la expedición de este decreto, NO significa porte indiscriminado en el país, porque lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla.