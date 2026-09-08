Cuatro capturados en operación contra ELN por apoderamiento de hidrocarburos en Norte de Santander

Cuatro capturado en operación contra el ELN en Cúcuta y Villa del Rosario. / Foto: Ejército.

Norte de Santander.

En el marco del Plan de Campaña Ayacucho y en desarrollo de operaciones sostenidas contra el apoderamiento ilícito de hidrocarburos, el Gaula Militar Norte de Santander, con capacidades de inteligencia militar y, en coordinación interinstitucional con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, realizó diligencias de allanamiento y registro en la ciudad de Cúcuta y el municipio de Villa del Rosario.

Como resultado de esta acción se logró la captura de cuatro sujetos con orden judicial, presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN, Comisión Financiera del Frente Juan Fernando Porras Martínez, por los delitos de concierto para delinquir agravado y receptación de hidrocarburos.

De acuerdo con la investigación, los capturados serían los dinamizadores y principales responsables del apoderamiento ilícito de hidrocarburos del Poliducto Pozos Colorados-Galán, en el sur del Cesar.

Este crudo era movilizado hacia Norte de Santander, con el fin de abastecer el procesamiento de pasta base de coca en la zona del Catatumbo y ser almacenado en grandes centros de acopio clandestinos, en la zona rural del municipio de El Zulia y el sector de La Ye de Astilleros, para su posterior comercialización ilegal.

Durante las diligencias se incautó material, incluidos equipos de telefonía móvil, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

Los capturados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectivo proceso de judicialización.

Con esta operación, el Ejército Nacional debilita de forma estructural las finanzas del ELN, protege la infraestructura crítica del Estado y evita graves daños ambientales ocasionados por el manejo ilegal de hidrocarburos.