No espere a una enfermedad o urgencia: 6 recomendaciones para llevar a su mascota al veterinario

Tenga en cuenta las 6 recomendaciones para llevar a su mascota al veterinario, así no sea por enfermedades o urgencias. Fotos Getty Images

Para la mayoría de las personas que tienen mascotas en sus hogares, es común aplicar la deducción de que, si mi mascota no presenta síntoma alguno, no es necesario llevarla al veterinario para un chequeo, siendo esto una respuesta poco viable al permitir que se detecten tarde enfermedades que se podían atender efectivamente si se hubiera realizado un diagnóstico.

Es por esto que acciones como controles veterinarios periódicos, vacunación y alimentación adecuada son las mejores alternativas para mejorar preventivamente la salud de las mascotas por parte de sus dueños.

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¿Qué dicen los expertos acerca de los cuidados preventivos en su mascota?

Según Movet, red veterinaria especializada en mascotas domésticas como perros y gatos, la acción médica preventiva favorece a un seguimiento clave del estado de salud de las mascotas al detectar factores de riesgo que favorezcan el avance de patologías.

“Una mascota puede parecer completamente saludable y, aun así, estar desarrollando una condición que todavía no manifiesta signos evidentes. Por eso, las consultas preventivas son una herramienta fundamental para conocer su estado general, hacer seguimiento a sus cambios y detectar oportunamente cualquier alteración”, explica Laura Uribe Henao, gerente comercial de expansión nacional de Movet.

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¿Cada cuánto debe llevar a su mascota a una consulta veterinaria?

Los expertos recomiendan llevar a los perros y gatos, independientemente de si presentan síntomas o no, cada año para asegurar su bienestar. Otro caso ocurre con los cachorros y gatitos, que durante el primer año de vida están en constantes chequeos por vacunas y seguimientos de desarrollo.

En mascotas senior o de avanzada edad, se recomienda que las consultas sean más constantes al haber mayores influencias por el envejecimiento y la edad.

Una atención preventiva mejora la calidad de vida de su animal de compañía. Fotos Getty Images / Westend61 Ampliar Una atención preventiva mejora la calidad de vida de su animal de compañía. Fotos Getty Images / Westend61 Cerrar

¿Cuándo llevar a su mascota el veterinario?

Vincular la visita al veterinario únicamente cuando se presentan síntomas de enfermedad, es considerado como uno de los peores errores, habiendo otras causas válidas para una consulta como:

Cambios en el apetito.

Cambios de peso.

Comportamiento

Actividad física

Consumo de agua

Hábitos poco comunes o sospechosos

Se establece que es importante mantener el esquema de vacunación al día y tener en cuenta aspectos de la salud integral como:

Controles periódicos.

Cuidar la salud dental.

Vigilar el peso.

Cuidar la alimentación.

Estas pautas ayudan significativamente para que los cuidadores pasen de ser pasivos a la espera de una enfermedad a enfrentar oportunamente cada etapa de vida de sus mascotas.

“El objetivo de la medicina preventiva es conocer al paciente y establecer una línea de base que permita identificar cambios. Esto cobra aún mayor importancia a medida que las mascotas envejecen”, complementa Laura Uribe Henao, gerente comercial de expansión nacional de Movet.

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Hoy en día existen clínicas veterinarias con atención 24/7, por lo cual la falta de tiempo, no puede ser una excusa a la hora de cuidar la salud de su mascota.

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