Los más de mil acampados en Sol amanecen a la espera de la aprobación del decreto sobre vivienda

Unas mil personas amanecen este martes en la Plaza del Sol, donde llevan acampadas ya tres noches en protesta por la situación de la vivienda, entre la alegría por el acuerdo para que Maricarmen vuelva a su casa y la expectación por el real decreto que se pretende aprobar hoy en el Consejo de Ministros.

Aunque hay quienes temen que dicho decreto sea «a media agua», por lo que, tras una asamblea entre distintas organizaciones sindicales, los manifestantes decidieron el lunes por la noche que seguirán su acampada indistintamente del resultado que salga del ejecutivo.

“No es acampar por acampar. Es reivindicar. Está muy bien que a Maricarmen le devuelvan el piso, pero hacen falta más medidas”, ha señalado a EFE uno de los acampados, Simón.

Así, se han organizado por turnos para que haya presencia continua en la Puerta del Sol y se mantenga la reivindicación, que ha ido sumando integrantes noche tras noche.

Contratos indefinidos de alquiler y suspensión de desahucios

El lunes por la mañana las estimaciones rondaban las 600 personas, sin embargo, al caer la noche, las personas concentradas superaban el millar de personas, según el Sindicato de Inquilinas de Madrid.

De entre las medidas que pide el sindicato se incluyen contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional.

La acampada se inició a primeras horas de la noche del sábado, después de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años residiendo en ella, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

Medio centenar de personas en Sevilla

Medio centenar de personas han pasado la noche acampados en la Plaza de la Encarnación de Sevilla para mostrar su apoyo a Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada la pasada semana en Madrid, y han iniciado una acampada en la misma zona para exigir el real decreto de la Vivienda.

La acampada se organizó tras terminar este lunes una concentración convocada por los mismos motivos, y se realiza con una veintena de tiendas de campaña colocadas al pie de las escaleras de Las Setas, en una zona en la que no interfieren en el tráfico rodado, han informado a EFE fuentes del Sindicato de Inquilinas.

La zona se encuentra además con una zona central con botellas de agua y algunos alimentos, mientras que vecinos de la plaza han ofrecido sus casas para que las personas acampadas, en su mayoría jóvenes, puedan usar el baño.

La protesta no tiene un plazo previsto para finalizar, y quienes la protagonizan aseguran que estarán pendientes de lo que decida el Consejo de Ministros en torno al decreto que reclaman que se apruebe, porque según su resultado podrían mantener su actitud.

La concentración de este lunes había sido convocada por el Sindicato de Inquilinas, que, a su vez, en Andalucía, las había organizado a la misma hora en Cádiz y Málaga.

Activistas acampan en la Plaza de España de Palma

Una veintena de personas han pasado la noche acampadas en ocho tiendas montadas en el centro de la Plaza de España de Palma para defender el derecho a una vivienda digna y reclamar medidas contra la especulación inmobiliaria.

Pasada la medianoche del lunes al martes, al concluir la manifestación organizada por el Sindicato de Inquilinas de Mallorca con el lema ‘¡Ni una Maricarmen más! Hasta conquistar el derecho a la vivienda’, un grupo de activistas decidió instalarse para pernoctar en la céntrica plaza de la capital balear en solidaridad con la acampada de la Puerta del Sol de Madrid.

Dotaciones de la Policía Nacional vigilaban a primera hora de este martes a los acampados, que han instalado sus tiendas a los pies de la estatua del rey Jaume I el Conquistador.

En la concentración en la Plaza de Cort celebrada en la noche del lunes participaron medio millar de personas, parte de las cuales marchó después en manifestación hasta la Plaza de España tras una pancarta con el mensaje: ‘Una vivienda para todos’.

Medio centenar de personas en Murcia

También en Murcia, más de medio centenar de personas han pasado la noche acampadas en la plaza de la Glorieta de España, ante el Ayuntamiento.

Los concentrados se mantienen a la espera del resultado del Consejo de Ministros que tiene lugar este martes para levantar o mantener la protesta, iniciada anoche tras la concentración de unas 600 personas en la más multitudinaria de las tres convocatorias organizadas hasta la fecha en Murcia contra los desahucios, y que se celebró frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Murcia antes de desplazarse al Ayuntamiento.

Convocados por la Plataforma de los Afectados por las Hipotecas y el Sindicato de Vivienda, varias decenas de personas han pasado la noche en cerca de una treintena de tiendas de campaña, según ha informado este martes a EFE Jorge Martínez, de la segunda organización.