La millonaria factura del terremoto: daños asegurados llegan a $3,7 billones

Un mes después del terremoto, ya se han presentado más de 68.000 reclamaciones y las compañías de seguros han pagado $95.076 millones a los afectados.

Un mes después del terremoto registrado el 10 de agosto, las aseguradoras colombianas ya calculan en $3,7 billones el valor de los daños reportados por sus clientes. La cifra corresponde a una estimación de cuánto costaría reparar o reponer los bienes que resultaron afectados por el sismo.

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), con corte al 7 de septiembre, las compañías han recibido 68.270 reclamaciones relacionadas con la emergencia. De ese total, ya se han pagado $95.076 millones en indemnizaciones a personas, familias y empresas.

Una reclamación es el reporte que presenta una persona ante su aseguradora para solicitar que se cubran los daños contemplados en su póliza. Los $3,7 billones, por su parte, no representan dinero que ya haya sido entregado, sino una estimación de los recursos que podrían necesitar las compañías para atender las pérdidas aseguradas.

De acuerdo con Fasecolda, las indemnizaciones registraron un incremento del 121 % frente a la semana anterior, mientras continúan los procesos de evaluación de los daños y revisión de las solicitudes.

¿Dónde se concentran los daños?

El impacto de la emergencia se extiende a 451 municipios de 31 departamentos del país. El Valle del Cauca es el territorio que concentra la mayor cantidad de reclamaciones, con 28.201 reportes y $46.220 millones pagados.

Le siguen Risaralda, con 14.755 reclamaciones, y Quindío, con 8.158. Estos departamentos hacen parte de las zonas que han registrado una importante cantidad de reportes relacionados con el terremoto.

La mayoría de las reclamaciones están relacionadas con pólizas que cubren terremoto, hogar e incendio. En conjunto, estos seguros representan 63.786 reclamaciones.

También se han registrado 1.219 reclamaciones por vehículos y 1.113 relacionadas con riesgos laborales. A esto se suman reportes por lucro cesante, una cobertura que puede ayudar a los negocios que dejan de recibir ingresos porque deben suspender temporalmente sus actividades como consecuencia de un evento cubierto por el seguro.

“A un mes del terremoto, nuestra prioridad sigue siendo acompañar a las personas, familias, empresas y copropiedades afectadas. Los $3,7 billones estimados en indemnizaciones reflejan la magnitud de los daños asegurados y, sobre todo, el compromiso que hoy tiene el sector con quienes confiaron la protección de su patrimonio a una aseguradora. Recuerde que hay plazo de dos años para presentar reclamaciones desde la ocurrencia del terremoto, apenas estamos empezando los procesos”, afirmó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.

Morales señaló que el proceso todavía se encuentra en una etapa inicial y pidió a los ciudadanos verificar directamente con sus compañías cuáles son las coberturas de sus pólizas y qué documentos necesitan para realizar el trámite.

Los afectados pueden presentar sus reclamaciones directamente ante la compañía aseguradora o mediante su asesor, sin que sea obligatorio recurrir a intermediarios adicionales.

Para orientar a los ciudadanos, Fasecolda dispone en su página web de “ABC de seguros”, una guía con información sobre los pasos que deben seguir las personas que sufrieron daños, las coberturas disponibles y el proceso para presentar una reclamación.

Mientras las aseguradoras continúan evaluando los reportes, la cifra de $3,7 billones permite dimensionar el impacto económico que el terremoto ha dejado sobre los bienes asegurados. El monto, sin embargo, podría cambiar a medida que avancen las inspecciones y se resuelvan las reclamaciones pendientes.