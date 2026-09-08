Legalizan captura de alias ‘La Puerca’, señalado cabecilla de las ACSN en Santa Marta

Un juez de control de garantías legalizó la captura de alias ‘La Puerca’, señalado por las autoridades como presunto cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), en jurisdicción de Santa Marta.

El procedimiento fue adelantado por unidades del GAULA de la Policía Metropolitana de Santa Marta, en articulación con el Ejército Nacional, en zona rural de Puerto Nuevo, corregimiento de Guachaca.

De acuerdo con las autoridades, el hombre era requerido mediante una orden judicial por el delito de concierto para delinquir agravado. Durante la audiencia, el juez avaló el procedimiento de captura, mientras el proceso judicial continúa.

Según las investigaciones de la Policía, alias ‘La Puerca’ tendría más de 22 años de trayectoria delictiva y sería uno de los hombres de confianza de alias ‘Nain’ dentro de esta estructura criminal.

Además, las autoridades lo habían incluido en el cartel de los más buscados, debido a los señalamientos que existían en su contra.

La captura se suma a las acciones de la Fuerza Pública contra las estructuras criminales con presencia en la Sierra Nevada de Santa Marta y zonas rurales del Distrito.

Cabe precisar que la legalización de la captura no significa una condena ni determina responsabilidad penal. El proceso continuará ante las autoridades judiciales, que deberán definir la situación jurídica del investigado.