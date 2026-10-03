Inteligencia Artificial: la herramienta de productividad, eficiencia y nuevos negocios en el mercado

Congreso de Software y Tecnología (SOFTIC 2026) para analizar la manera de convertir la tecnología y la IA en productividad, negocios, competitividad y la generación de valor empresarial

Colombia

Durante tres días, Cartagena será el punto clave tecnológico de SOFTIC 2026 reuniendo a empresas, líderes de grandes proyectos de infraestructuras y sectores productivos como el de movilidad, salud y ciudades inteligentes. Junto con representantes regionales, el Gobierno, academia e inversionistas, para analizar la manera de convertir la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) en productividad, negocios, competitividad y la generación de valor.

El Congreso Internacional de Software e Innovación, se realizará del 14 al 16 de octubre en el Hotel Estelar de Cartagena, bajo el concepto “Software in motion: La fuerza que mueve industrias”.

En el marco del evento, la conversación estará centrada en la siguiente pregunta: ¿ Cómo puede la IA convertirse en una herramienta de productividad, eficiencia y nuevos negocios en el mercado? Además de discutir cómo la tecnología está haciendo seguimiento desde los territorios, generando desarrollo y oportunidades para la industria de la Tecnología de la Información (TI) fuera de los centros urbanos.

A lo largo de las tres jornadas, la agenda se complementará con diferentes zonas para que los asistentes puedan conectar la tecnología con el negocio, el desarrollo regional y la capacidad de las empresas colombianas para acceder a nuevos mercados:

La macrorrueda internacional de negocios en alianza con ProColombia y Speed Networking.

Encuentros con potenciales compradores y aliados.

Oportunidades de internacionalización y conversaciones sobre inversión y crecimiento empresarial.

Conversaciones sobre cómo el software puede generar valor para las empresas y proyectar al país hacia nuevos mercados.

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El panorama en Colombia

La IA agéntica, es uno de los sistemas de inteligencia autónomo que no requiere supervisión humana para lograr un resultado en específico, por lo que su uso ha trazado una nueva etapa de participación en los procesos empresariales.

Según un análisis realizado por la Federación Colombiana de la Industria del Software y Tecnologías Informativas (Fedesoft), la industria digital del país ya representa el 3,6 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, alcanzando $61,7 billones en ventas para el 2024.

“Esto se verá en sectores como el industrial, por ejemplo, donde la agenda plantea discutir cómo la inteligencia artificial puede multiplicar la productividad de las industrias que mueven el país. (...) La apuesta es entender cómo la tecnología puede responder a los desafíos concretos de cada industria y acelerar su crecimiento”, comentó Ximena Duque, presidente ejecutiva de Fedesoft.

En el segmento de software y TI las ventas han reunido el 63%, más de $44,3 billones, y el 2,6% de aportes en el PIB. Mientras que el sector también se ha consolidado como generador de empleo, entre 2018 y 2025 más de 400.000 personas han sido contratadas, lo que representa un crecimiento acumulado del 25%.

Por otra parte, en el caso de las exportaciones, la industria digital en 2024 ha llegado a los $2.217 millones de dólares y registrando un crecimiento del 357% en 10 años. En esa misma categoría, los servicios informáticos representaron el 81% de las exportaciones digitales con $1.802 millones de dólares.

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Análisis de adopción de Inteligencia Artificial en empresas de software y TI

A través del informe de sondeo IA de Fedesoft y Cenisoft, el 26% de las empresas de desarrollo de software utiliza el sistema de IA y las ventas asociadas a estas compañías representaron el 62% de sus ventas para el 2024.

“La conversación tecnológica cambió: ya no se trata solo de transformar empresas, sino de hacerlas avanzar. (...) Por eso, el reto es pasar de incorporar tecnología a convertirla en productividad y valor”, añadió la presidenta de Fedesoft.

Es por esto que el reto no solo está en incorporar nuevas herramientas en la industria digital, es necesario poder convertirlas en capacidades de la industria productiva como la ejecución, crecimiento, exportación, generación de empleo y en resultados como la apuesta en nuevos mercados.

“Colombia tiene una industria que ya genera valor económico y que ha demostrado su capacidad para competir internacionalmente. El desafío es llevar esa capacidad a más empresas, más sectores, más regiones y más mercado”, resaltó Ximena Duque.

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