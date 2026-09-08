Christian Gonzalez se convierte en el esquinero mejor pagado de la NFL

SANTA CLARA, CALIFORNIA - FEBRUARY 08. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Kathryn Riley / Colaborador) / Kathryn Riley

A poco más de 40 horas del inicio de la temporada 2026, los New England Patriots aseguraron la continuidad de su principal esquinero, Christian Gonzalez, con un contrato que cambia por completo el mercado de la posición.

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González se convierte en el esquinero mejor pagado de la NFL

La negociación se había prolongado durante varios meses y tomó fuerza durante la noche del lunes, después de que González viajara con el equipo para el primer partido de la temporada.

González firmó una extensión por cuatro años y 135 millones de dólares, con 102 millones garantizados, cifras que lo convierten en el cornerback mejor pagado en la historia de la NFL.

El nuevo contrato supera el acuerdo firmado recientemente por Devon Witherspoon con Seattle, por cuatro años y$132 millones de dólares, de los cuales $101 millones estaban garantizados.

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Tras conocerse la noticia, González publicó en sus historias de Instagram: “¡Gracias, Señor! ¡Vamos, Pats Nation!”.

Los Patriots también compartieron una fotografía del jugador en su cuenta de X, aunque inicialmente no entregaron detalles oficiales sobre el acuerdo.

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Negociación había generado incertidumbre sobre su participación

González, de 24 años, todavía estaba bajo el contrato de novato que firmó en 2023 y no había confirmado si jugaría en la primera semana de la temporada en caso de no alcanzar una nueva extensión.

El jugador había calificado recientemente el proceso de negociación como “frustrante” y evitó profundizar públicamente sobre las diferencias con el equipo.

“Siento que ya he expresado mi postura. No quiero entrar en detalles con los medios. Prefiero mantener todo a nivel interno”, declaró días antes del acuerdo.

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Patriots habían prometido convertirlo en el mejor pagado de su posición

Eliot Wolf, vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, había reiterado semanas atrás que la franquicia quería mantener a González y alcanzar un acuerdo que reflejara su condición de uno de los mejores jugadores de la liga en su posición.

“Lo queremos aquí. Es un jugador de élite”, afirmó Wolf, quien señaló que el equipo continuaba negociando con sus representantes para encontrar una solución satisfactoria para ambas partes.

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