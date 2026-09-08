Corponor monitorea estado de fuentes hídricas

Corponor realizó mediciones de caudal como parte de las acciones preventivas ante el posible fenómeno El Niño en el río Pamplonita / Foto Corponor

Cúcuta

Las variaciones climatológicas, fuertes temperaturas, fenómenos naturales y el descenso en el caudal de los ríos y quebradas hoy genera una alerta en las autoridades ambientales.

Por esto, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera, Corponor inició un ejercicio con su equipo de trabajo que consiste en revisar el estado de las fuentes hídricas.

Su director Humberto Camacho dijo a Caracol Radio que “hemos recibido las instrucciones directas del Ministerio de Medio Ambiente, y en ese sentido hemos iniciado labores preventivas para lograr junto con alcaldes y comités locales establecer acciones que conduzcan a activar contingencias dada la alerta que se tiene hoy”.

Explicó que “para ello se han desplazado a las diferentes subregiones equipos que van a observar y evaluar las condiciones que se tienen hoy en la región y poder tomar medidas a tiempo, teniendo en cuenta las afectaciones que se puedan generar”.

El funcionario recordó la necesidad de promover la cultura del ahorro en agua y energía como elementos fundamentales para asumir esta problemática ambiental.