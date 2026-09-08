Autoridades sanitarias piden intervención del gobierno por muertes de pacientes esperando traslados

Norte de Santander

El grave panorama que tiene el sector salud en Norte de Santander y que tiene como epicentro el hospital Erasmo Meoz motiva a las directivas de ese centro asistencial a generar una alerta por la crisis que han generado las EPS.

Este es hoy uno de los factores que más esta incidiendo en la situación financiera del centro médico y las múltiples afectaciones para su operación.

Un informe reciente conocido por Caracol Radio Cúcuta revela el aumento de las muertes de diversos usuarios que se quedaron esperando la atención de sus EPS para obtener un traslado.

Nueva EPS: 113 pacientes esperando traslado y 23 fallecimientos. De igual manera el Instituto Departamental de Salud con 53 pacientes esperando traslado y 10 fallecimientos. A esto se suma la situación de Coosalud con 11 pacientes esperando traslado y 5 fallecimientos.

Por esta situación, las directivas del centro médico elevaran ante las autoridades competentes la denuncia y reclamarán una urgente intervención del Ministerio de la Protección Social para con estas empresas del sector salud.