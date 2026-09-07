Damnificados del vendaval en la ciudad reclaman atención

Cúcuta

El sorpresivo y violento vendaval, con vientos que superaron los 80 kilómetros por hora, sembró pánico entre la ciudadanía dejando a su paso cuantiosos daños materiales, cuatro personas heridas y viviendas e instituciones afectadas.

Cinco comunas de la ciudad se vieron afectadas producto del fenómeno natural que dejó daños en viviendas, comercio, caída de arboles, y el desplone de una antena.

Uno de los puntos más críticos se registró en el barrio Buenos Aires, donde el vendaval derribó la una enorme antena de comunicaciones que desplomó parte de la estructura de una vivienda.

Janie, una de las habitantes del sector y principal damnificada, relató en los micrófonos de Caracol Radio los angustiantes momentos que vivió junto a su familia cuando empezó la emergencia.

“Estábamos compartiendo acá en familia, una tarde normal de domingo familiar. En el momento en que empezó a caer la torre, al principio pensé que era un terremoto (...) Lo único que se me vino a la mente fue salir a correr para resguardarnos con los demás vecinos que estaban desesperados y en pánico”.

Los daños en esta vivienda se centran en el garaje, donde impactó directamente la torre, y graves afectaciones en dos habitaciones, la cocina, el patio y los baños.

Según denunciaron los afectados, hasta el momento ninguna autoridad local se ha acercado a brindarles información clara sobre cuándo recibirán la ayuda necesaria para restaurar su hogar.

Por su parte, Ximena, otra de las vecinas damnificadas, hizo un llamado urgente a la reconstrucción “el llamado principalmente es que no nos vuelvan a habilitar esa torre nuevamente en esta área, porque esa torre ya tenía antecedentes de que se había torcido una vez. Gracias a Dios ayer no hubo personas heridas de gravedad, pero necesitamos ayudas para la cuestión de la casa, porque esta no se puede habitar”.

Mientras las familias limpian los escombros y evalúan los estragos, la exigencia a las autoridades es una sola, presencia urgente en las zonas afectadas y garantías para evitar que una tragedia similar vuelva a repetirse.

La alcaldía de Cúcuta a través de la Oficina de Gestión de Riesgo junto a su director Fabian Prato manifestó que esta al frente de la emergencia.