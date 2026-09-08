El primer ministro de Singapur se sube el sueldo y cobrará 2,8 millones de dólares al año

El Gobierno de Singapur anunció este martes una subida del 9% de los salarios de los altos cargos ministeriales, mientras aumentará en más de un millón de dólares el sueldo anual del primer ministro, Lawrence Wong, hasta los 2,8 millones de dólares, después de 15 años sin ajustes.

Sumando el salario anual y las pagas extra, Wong pasará a percibir esa cantidad desde los 1,7 millones de dólares que recibía hasta ahora (el estadounidense Donald Trump cobra 400.000 dólares por el cargo).

Además, el propio Wong explicó ante el Parlamento que los 16 jefes de carteras ministeriales (entre los mejores pagados del mundo) tendrán un incremento del 9 % en sus ingresos, que quedarán en un mínimo de 947.269 dólares anuales para las categorías más bajas.

En cuanto a los miembros del Parlamento elegidos por votación popular, 96 de los 107, el primer ministro anunció que pasarán asimismo de 10.854 a 14.603 dólares mensuales, con ingresos anuales estimados de 204.452 dólares.

Esta medida, que entrará en vigor el 15 de octubre, busca compensar el aumento de precios, que han crecido cerca de un 30 % desde 2011, cuando se discutió el último alza salarial.

Algunos ministros y altos funcionarios de mayor antigüedad en el servicio público de la isla recibirán hasta un máximo de 1,4 millones de dólares al año con el nuevo esquema.

“Entiendo completamente que los incrementos salariales para los líderes políticos nunca son populares. Pero, (...) si seguimos postergando las decisiones necesarias, terminaremos debilitando el sistema a largo plazo, y Singapur sufrirá las consecuencias”, sostuvo Wong frente a la Cámara.

A su juicio, el Gobierno debe seguir atrayendo a “personas capaces al servicio público” con una estructura salarial “justa y realista para no desincentivar a quienes estén dispuestos a dar un paso al frente”.

La economía de Singapur creció un 5,9 % interanual en el segundo trimestre de 2026 debido al aumento de la inversión en la inteligencia artificial (IA), lo que ha llevado a las autoridades del centro financiero regional a subir su meta de crecimiento anual hasta una horquilla de entre el 4,5 y el 5,5 %, frente a la anterior (de entre el 2 y el 4 %).

Singapur, uno de los lugares más caros del mundo para vivir, tiene uno de los PIB per cápita más altos del planeta y es gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia de Malasia en 1965.

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