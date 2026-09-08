Golpe policial en España a la ‘Banca de Dubai’, el narcobanco al servicio de los capos de la droga

La Policía Nacional ha desmantelado un entramado criminal ligado a la llamada ‘Banca de Dubai’, considerado el banco clandestino más importante del mundo con capacidad para mover grandes cantidades de dinero y blanquear los beneficios de los grandes capos del narcotráfico.

Han sido detenidas 21 personas, 14 de ellas en España, entre las que destaca el líder o bróker del narcobanco. Otros siete implicados fueron arrestados en virtud de órdenes internacionales de detención en Emiratos Árabes (4), Egipto (1), Países Bajos (1) y Suecia (1).

Un golpe importantísimo.

La operación, bautizada como Drahab y desarrollada el pasado 22 de julio por agentes de la Unidad Central de Lucha contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), en coordinación con la Fiscalía Antidroga de la Audiencia Nacional y en colaboración con Europol e Interpol, supone, en palabras del comisario al frente de la lucha contra el narcotráfico, un «golpe importantísimo».

“Se ha logrado atacar la financiación de los llamados ases o números uno del narcotráfico que inundaba Europa de cocaína, por lo que durante un tiempo estaremos más seguros”, ha enfatizado el comisario principal Alberto Morales de la UDYCO, que ha enumerado los cuatro grandes ‘señores de la droga’ vinculados con el narcobanco.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de la incautación en aguas próximas a la costa asturiana en 2021 del buque Nehir con casi dos toneladas a bordo y otras 1,6 toneladas que fueron hundidas. Los agentes han constatado que la organización contaba con la ‘Banca de Dubái’.

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