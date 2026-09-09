Doble homicidio de Gustavo Aponte y su escolta: envían a prisión al segundo detenido

Justicia

Una juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías envió a prisión a Jherson Leonardo Contreras Ramírez, alias ‘Bambam’ o ‘Tatán’, por su presunta participación en la planeación y ejecución del doble homicidio del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Carlos Gutiérrez, ocurrido el pasado 11 de febrero en el norte de Bogotá.

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Según la investigación de la Fiscalía, el detenido habría coordinado acciones previas para garantizar la ejecución del crimen.

“Se le atribuye la creación de un grupo en una aplicación de mensajería instantánea, mediante el cual se impartieron instrucciones a los demás involucrados. Asimismo, estaría implicado en labores de vigilancia y seguimiento a la persona contra quien estaba dirigido el atentado”, detalló la Fiscalía.

Además, se estableció que, presuntamente, se encargó de conseguir el arma de fuego y la motocicleta utilizada para ejecutar el atentado y en la que posteriormente huyó el sicario.

La hipótesis de la Fiscalía apunta a que el atentado estaba dirigido inicialmente contra Olimpo Antonio Oliver Peñaranda. Sin embargo, durante la ejecución del ataque, alias ‘Moncayo’ habría confundido a Gustavo Andrés Aponte con el empresario que venía siendo objeto de seguimiento.

Aponte murió como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el ataque, al igual que su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón, quien también fue impactado durante la acción armada.

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Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.

Contreras Ramírez fue capturado en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando, al parecer, pretendía salir del país con destino a Lima, Perú.

Su detención se produjo días después de la judicialización de Leonel Enrique Llanos Paternina, alias ‘Tony’, quien también fue afectado con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y es investigado por este mismo caso.