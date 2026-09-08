Aseguran a hombre señalado de asesinar a un tendero en Cartagena

Un juez con funciones de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Yasser Alexander Carmona Salcedo, señalado de atacar y causar la muerte de un comerciante en Cartagena.

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Los hechos ocurrieron el pasado 2 de septiembre, alrededor de las 4:30 de la tarde, en el barrio Los Alpes, donde la víctima, identificada como Vianor Enrique Marín Salazar, de 56 años, fue agredida en varias oportunidades con un arma cortopunzante.

De acuerdo con la información conocida en el proceso, Marín Salazar era vecino del señalado agresor y propietario de una tienda de abastecimiento del sector. Tras resultar gravemente herido, fue trasladado a un centro asistencial, donde permaneció bajo atención médica hasta que falleció el 5 de septiembre, tres días después de la agresión.

La Policía Nacional capturó al señalado responsable, de 30 años, cuando presuntamente se encontraba escondido en su vivienda, luego de la agresión.

La diligencia de inspección técnica al cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes adelantan las labores correspondientes para esclarecer las circunstancias del crimen.

Inicialmente, la Fiscalía General de la Nación imputó a Carmona Salcedo por el delito de tentativa de homicidio, debido a que en ese momento la víctima permanecía con vida. Sin embargo, tras confirmarse su fallecimiento, el ente acusador anunció que en una próxima audiencia solicitará la modificación de la imputación por el delito de homicidio.

El procesado permanecerá privado de la libertad mientras avanza el proceso judicial para establecer su responsabilidad en la muerte del comerciante.