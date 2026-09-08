Cinco capturados y más de 600 gramos de droga incautados en Cartagena

La Policía Nacional intensificó los operativos contra el tráfico y expendio de estupefacientes en Cartagena, dejando como resultado la captura de cuatro hombres y una mujer en diferentes procedimientos adelantados en varios sectores de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Las acciones se desarrollaron mediante labores de patrullaje, registro y control, con las que los uniformados lograron incautar diferentes cantidades de sustancias que, según las autoridades, estarían destinadas a la comercialización.

En el barrio Olaya Herrera, sector Estela, fue capturado un hombre de 25 años, conocido como “Fabián”. Durante el registro le fueron encontrados 80 gramos de base de coca, avaluados en aproximadamente 150.000 pesos.

En el sector La Puntilla, las autoridades capturaron a una mujer de 45 años, identificada con el alias de “Angélica”, quien presuntamente portaba 150 gramos de marihuana, con un valor estimado de 420.000 pesos.

Por otra parte, en el barrio El Zapatero, un hombre de 29 años fue detenido luego de que los uniformados le encontraran 70 gramos de marihuana, mientras que en Escallón Villa fue capturado “Jesús”, de 24 años, a quien le fueron hallados 60 gramos de marihuana.

El último procedimiento se realizó en el barrio El Líbano, donde uniformados del CAI Perimetral capturaron a un hombre de 34 años, conocido como “Carlos”. En su poder fueron encontrados 280 gramos de cocaína, cuyo valor aproximado, según la Policía, sería de 1,4 millones de pesos.

Los cinco capturados y las sustancias incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, donde deberán responder por el presunto delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Su situación jurídica será definida durante las respectivas audiencias preliminares.