Lo siguió hasta su casa y lo atacó entre la vegetación: cayó señalado de homicidio en San Martín de

Una riña en un establecimiento público habría terminado en un ataque mortal que conmocionó a San Martín de Loba, Bolívar. Según la investigación de las autoridades, después del altercado, la víctima habría sido seguida hasta inmediaciones de su vivienda, donde fue sorprendida y atacada con un arma cortopunzante.

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El caso corresponde a Alonso David Riera Ávila, asesinado el pasado 16 de agosto en la zona urbana de este municipio.

De acuerdo con las pesquisas adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) del Departamento de Policía Bolívar, Riera Ávila habría sostenido inicialmente una riña con Julio Alfredo Sandoval Matos, de 21 años, en un establecimiento abierto al público.

La situación, sin embargo, no habría terminado allí. Según las autoridades, Sandoval Matos presuntamente siguió a la víctima hasta las inmediaciones de su residencia, donde se habría ocultado entre la vegetación para posteriormente sorprenderlo y causarle dos heridas con un arma cortopunzante.

Las labores de policía judicial y la recolección de elementos materiales probatorios permitieron a los investigadores establecer la identidad del presunto responsable y avanzar hacia su judicialización.

El 3 de septiembre fue expedida una orden de captura en su contra por el delito de homicidio agravado, emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba. Cuatro días después, los investigadores lograron localizarlo en vía pública de El Banco, Magdalena, donde fue capturado.

La Policía destacó que el esclarecimiento del crimen se produjo en 19 días, mientras que la ubicación y captura del señalado se concretó apenas cuatro días después de emitida la orden judicial.

“Este resultado demuestra la capacidad investigativa de nuestros policías y el compromiso de llevar ante la justicia a quienes presuntamente atentan contra la vida”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

Las autoridades también informaron que Sandoval Matos registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de constreñimiento ilegal, correspondiente a 2026.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanza el proceso judicial. Será un juez de la República quien determine su responsabilidad en la muerte de Alonso David Riera Ávila.