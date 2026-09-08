Abren inscripciones para estudiar inglés gratis: 309 ciudadanos podrán acceder al programa

La Alcaldía de Cartagena, a través de las secretarías de Turismo y Hacienda, en alianza con el Centro Colombo Americano, abrió las inscripciones para un programa gratuito de formación en inglés que beneficiará a 309 ciudadanos.

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La iniciativa hace parte de un convenio entre el Distrito y la Corporación Centro Colombo Americano de Cartagena y busca fortalecer las competencias en una segunda lengua, especialmente de personas que puedan utilizar el inglés para acceder a oportunidades académicas y laborales.

La secretaria de Turismo, Teremar Londoño Zurek, destacó que la formación responde a las necesidades de Cartagena como destino turístico internacional, donde el manejo del inglés representa una herramienta para mejorar la atención a visitantes y ampliar las posibilidades de empleabilidad de los cartageneros.

Por su parte, el secretario de Hacienda Distrital, Haroldo J. Fortich González, señaló que la alianza busca acercar oportunidades gratuitas de formación a la ciudadanía y contribuir al fortalecimiento de las competencias laborales y al desarrollo económico de la ciudad.

Así será la formación

El programa será presencial, gratuito y de lunes a viernes, con clases de dos horas diarias. Los participantes podrán escoger entre diferentes horarios: 7:00 a. m., 8:45 a. m., 2:45 p. m. y 6:15 p. m.

Las clases se realizarán en las sedes del Centro Colombo Americano ubicadas en Gran Manzana y el Centro Histórico.

Para acceder al programa, los interesados deberán cumplir con cuatro requisitos: ser bachiller, tener más de 18 años, residir en Cartagena y contar con disponibilidad de tiempo para cumplir con el proceso de formación.

Las personas interesadas pueden realizar su inscripción a través del formulario habilitado por el Distrito:

Formulario de inscripción al curso de inglés