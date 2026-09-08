Alcaldía lleva el Sisbén a Santa Ana y atiende a 420 familias

La Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Planeación Distrital, llevó una jornada especial del Sisbén al corregimiento de Santa Ana, en la isla de Barú, donde fueron atendidas 420 personas.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La actividad se realizó luego de que habitantes de la comunidad plantearan al alcalde Dumek Turbay las dificultades que enfrentaban para acceder a los servicios del Sisbén y realizar sus trámites sin tener que trasladarse hasta Cartagena.

La jornada se desarrolló en dos etapas. La primera tuvo lugar el viernes 4 de septiembre en el Centro de Vida de Santa Ana, donde se priorizó la atención de adultos mayores y fueron atendidas 208 personas.

Posteriormente, el lunes 7 de septiembre, los funcionarios ampliaron la atención mediante recorridos casa a casa, lo que permitió atender a otras 212 personas y facilitar el acceso a quienes tenían dificultades para desplazarse.

Durante la jornada, los habitantes pudieron gestionar solicitudes relacionadas con inconformidades frente a la clasificación del Sisbén, inclusión de integrantes en los hogares, actualización de datos, nuevas encuestas y verificación de información.

El secretario de Planeación Distrital, Emilio Molina Barboza, destacó que este tipo de jornadas buscan acercar la oferta institucional a las comunidades, especialmente en los territorios insulares.

“Por instrucción del alcalde Dumek Turbay llegamos hasta Santa Ana para escuchar a la comunidad y resolver de manera directa las inquietudes relacionadas con el Sisbén”, señaló el funcionario.

Los habitantes también destacaron el ahorro que representa recibir estos servicios directamente en el territorio, teniendo en cuenta que anteriormente debían desplazarse hasta Cartagena para realizar los trámites.

La Administración distrital anunció que las jornadas continuarán en la zona insular. Este miércoles 9 y jueves 10 de septiembre, el equipo del Sisbén estará en el centro poblado de Barú, donde atenderá casos pendientes y realizará nuevos trámites para los habitantes de esta comunidad.